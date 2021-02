Ce beneficii asigura parteneriatul cu o companie dedicata transporturilor rutiere de marfa?

Securizarea marfurilor cu elemente de prindere specifice si depozitarea acestora in spatii special amenajate, conform normelor in vigoare ale legislatiei UE;

Monitorizarea marfurilor pe intreaga durata a transportului efectuat, prin sisteme GPS de ultima generatie;

Asigurarea marfurilor transportate pana la un anumit plafon de pret, prestabilit pe baza contractului incheiat intre compania beneficiara si compania de transport.

Legislatia vamala in vigoare;

Regulile INCOTERMS;

Conventia CMR samd

Facturare / metru ocupat in camion (in cazul transporturilor de grupaj);

Poluare in limitele admise (conform standardelor in vigoare EUR 6, privind poluarea chimica si poluarea fonica);

Camioane cat mai usoare (pentru incarcarea acestora cu cat mai multa marfa);

Utilizare inteligenta a spatiului in camion (solutii de tip double-deck pe camioane ce asigura un transport cu pana la 60% mai multa marfa, comparativ cu un camion obisnuit.).

Sarcina utila: 700-25.000 kg;

Dimensiuni punte marfa: Lungime (2.000-13.650 mm); Latime (1.600-2.480); Intaltime (2.000-3.000);

Capacitate a incarcaturii: 2-33 EWP samd

Indiferent de caracterul marfurilor expediate (materii prime sau produse finite), companiile ce asigura servicii integrate de transport contribuie decisiv la consolidarea relatiilor dintre cerere si oferta, pe o lista extinsa de industrii.Alegerea inspirata a unei companii cu experienta in transporturile de marfa rutiere activeaza urmatoarele beneficii pentru clienti:Acest prim beneficiu este vital pentru consolidarea increderii clientului in serviciile pe care compania de transport respectiva le garanteaza.Cu cat suma de solutii pentru securizarea si monitorizarea marfurilor este mai adaptata unui anumit tip de transport, cu atat riscurile privind producerea unor evenimente nedorite - furt, pierderi, daune - sunt mult mai mici.Exemple de solutii ce pot reduce semnificativ timpii de tranzit si pagubele suferite:O companie cu experienta in managementul logistic pentru transporturile rutiere trebuie sa le garanteze clientilor accesul la informatii oferite in timp real, privind statusul transportului.De aceea, o entitate cu respect pentru clientii sai va asigura asistenta 24/7, prin profesionisti alocati special proiectului respectiv, capabili sa ofere informatii si sa gestioneze in timp optim aspecte privind:Unul dintre principalele avantaje competitive ale unei companii cu servicii integrate de transport marfa, pe baza caruia aceasta isi poate consolida o pozitie de lider in piata, are legatura cu preturile pe care le practica.Mai exact, cu cat entitatea respectiva garanteaza o adaptare mai buna a serviciilor la nevoile clientilor, cu atat companiile beneficiare isi pot optimiza mult mai bine costurile de transport. Iata doar cateva exemple, in acest sens:Pentru finalizarea unei curse conform timpilor de tranzit conveniti, compania ideala trebuie sa le puna la dispozitie clientilor solutii de transport personalizat, pliate pe o serie intreaga de particularitati.Astfel, autovehiculul ales trebuie sa transporte marfuri din industrii precum constructii, automotive, industria farmaceutica, petrol si gaze, industria usoara sau industria alimentara, in conditii de siguranta deplina si conform legislatiei in vigoare.Pentru servicii complete de relocare si depozitare a marfurilor, apeleaza cu incredere la o companie ce dispune de parc auto propriu, din care fac parte autovehicule ce pot varia ca:Din 1991 si pana in prezent, Romsped Cargo ofera solutii in transport, fara frontiere! In randurile de mai sus ai descoperit o forma sintetizata a intregii sume de beneficii la care clientii nostri au acces, pe baza unui parteneriat descris de loialitate si servicii exceptionale.Nucleul activitatii noastre este reprezentat de transportul rutier de marfuri. Asadar, te invitam chiar acum pe site pentru a descoperi intreaga oferta Romsped Cargo, astfel incat sa poti alege cele mai potrivite solutii de transport marfa pentru specificul afacerii pe care o conduci!