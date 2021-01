Ce caracteristici trebuie sa aiba anvelopele de iarna

"M+S", "M.S.", "MS" sau "M&S". Initialele vin de la cuvintele din limba engleza "mud" care inseamna "noroi" si "snow" care inseamna "zapada".

Un fulg de nea. Pentru ca anvelopele sa fie acceptate prin lege si sa poti circula in siguranta in conditii de iarna trebuie ca acestea sa aiba un fulg de zapada desenat pe ele.

Capacitatea de franare a anvelopelor pe suprafate ude este marcata pe clase, cu litere de la A pana la G, clasa A fiind dedicata celor cu cea mai buna performanta. In cazul acesteia, distanta de franare de la 80 km/h la 0 km/h este cu 18 metri mai scurta (30%), fata de clasa G.

Consumul de carburant si economia de combustibil sunt, de asemenea, marcate pe clase, de la A la G. In cazul celor din clasa A consumul este cu 7,5% mai mic decat in cazul celor din lasa G.

Nivelul de zgomot trebuie sa fie cat mai mic. Acesta este masurat in dB si trebuie sa se situeze sub 70dB.

Daca esti in cautarea unui set nou de anvelope de iarna trebuie sa stii care sunt cele mai importante caracteristici ale acestora, in functie de care sa le alegi pe cele potrivite pentru masina ta.In momentul in care achizitionezi un set nou de anvelope de iarna este important sa fii atent la simbolurile inscriptionate pe acestea. Pentru ca anvelopele sa fie acceptate prin lege, trebuie neaparat sa aiba urmatoarele simboluri:In momentul in care alegi un set nou de anvelope de iarna trebuie sa fii atent la cateva caracteristici suplimentare. Printre cele mai importante, dupa cele mentionate mai sus, sunt urmatoarele:Acum ca stii care sunt caracteristicile anvelopelor de iarna, este important sa alegi unele de calitate pentru masina ta, indiferent de bugetul alocat.