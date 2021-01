Ce decizie sa iei cand masina ta nu mai da acelasi randament

In cazul in care masina ta are probleme mult mai grave decat credeai si vrei sa o menajezi pentru o perioada, pana gasesti solutia optima, foloseste mijloacele de transport in comun. Daca nu ai o urgenta, nu are rost sa te urci la volan, ci poti folosi tramvaiul, metroul sau autobuzul. In plus, daca locuiesti intr-un oras supraaglomerat, probabil te-ai confruntat cu problema traficului, din cauza caruia pierzi foarte mult timp. Drept urmare, daca apelezi la aceasta solutie alternativa, vei castiga timp. Vei pune si bani deoparte, pentru ca nu vei mai alimenta.Daca nu mai da acelasi randament si apar din ce in ce mai multe defectiuni, cand te astepti mai putin, probabil masina ta iti transmite ca are nevoie de alte piese auto . Prin urmare, cele actuale trebuie inlocuite. Mergi la un service si cere sfatul specialistilor. Discuta cu un mecanic auto si afla care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi. Poate automobilul tau are nevoie de placute de frana, un alt ambreiaj, o noua baterie sau trebuie sa ii schimbi uleiul.Cand vine vorba de randamentul masinii si de durata de viata a acesteia, motorul joaca, poate, cel mai important rol. De aceea, trebuie sa ai grija de el, sa alimentezi doar cu un carburant premium si sa folosesti cel mai bun ulei de pe piata. Pentru ca un combustibil de calitate superioara va spori performanta masinii pe carosabil si ii va prelungi durata de viata. In plus, motorul si injectoarele vor fi protejate, pentru ca riscul de a se infunda scade.Daca totusi crezi ca modelul actual a ajuns la apogeu, atunci ia in considerare sa iti achizitionezi alta masina. Totusi, un automobil, mai ales cele noi, te vor impinge sa bagi mana adanc in buzunar. De aceea, trebuie sa te asiguri ca ai suficienti bani, fie pentru suma totala, fie pentru un avans. Pana sa strangi toti banii pentru o masina noua, fa-ti treaba cu cea actuala. Poate ca nu vei merge sute de kilometri prin tara, dar in oras cu siguranta te va ajuta.In cazul in care ai incercat toate variantele posibile ca sa ii imbunatatesti randamentul sau daca reparatiile ar fi mult prea costisitoare ca sa merite efortul financiar, atunci incearca sa o vinzi. Totusi, daca nu gasesti niciun potential cumparator, atunci ia in considerare sa o duci la dezmembrari auto. In acest context, daca platesti taxe foarte mari din cauza ca ai un motor cu o capacitate mare sau care polueaza foarte mult, nu are rost sa iti abandonezi masina in fata blocului. De aceea, solutia optima ar fi sa o duci la dezmembrari. Vei scapa si de taxele auto si vei face si un ban.Indiferent de solutia pe care o alegi, la sfarsitul zilei tot ce conteaza e sa fii multumit de masina ta si sa dea acelasi randament, iar condusul sa redevina o placere. Iar daca nu mai poti face nimic, atunci orienteaza-te catre alta varianta. Vinde-ti masina actuala sau du-o la dezmembrari.