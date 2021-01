Ce fel de senzori de parcare alegem

Unul dintre lucrurile care displac cel mai mult unora dintre soferi este cautarea unui loc de parcare sau parcarea intr-un loc care nu este spatios. Manevrele se complica si apare teama de a nu lovi masina proprie sau pe cele parcate. Tehnologia avansata permite instalarea de senzori de parcare pe orice masina. In general, sunt senzori universali valabili, insa cu toate acestea, este bine sa verificati daca senzorii de parcare pe care doriti sa ii achizitionati sunt compatibile cu vehiculul dvs. Si daca nu sunteti siguri sau aveti nelamuriri, consultati un specialist in acest domeniu.Ce fel de senzori de parcare sa alegeti? Pe piata puteti gasi diferite tipuri de senzori de parcare si la preturi diverse.Senzorii de parcare prin cablu. Cei mai traditionali si simpli si, de asemenea, cei mai ieftini. Dezavantajul? Trebuie instalat un cablu de la bara spate la bord, ceea ce poate complica instalarea.Senzorii de parcare wireless. Sunt senzori mai avansati si moderni si, prin urmare, pretul lor este mai mare. Principalul lor avantaj este ca instalarea este mai simpla si mai rapida, dar au si dezavantaje, deoarece tind sa provoace mai multe interferente.Senzorii de parcare cu ultrasunete. Pentru a masura distanta fata de cel mai apropiat obiect, senzorul poate utiliza tehnologie cu ultrasunete sau electromagnetice. Senzorii de parcare cu ultrasunete sunt cei mai comuni. Daca optati pentru acest tip de senzor de parcare, va trebui sa gauriti bara de protectie pentru a integra cei patru sau cinci senzori care sunt de obicei necesari, in functie de pachetul pe care il alegeti.Senzorii de parcare electromagnetici. Sunt cele mai avansate si mai scumpe tipuri de senzori de parcare, dar si cele care va permit sa va bucurati de a avantajul de a nu fi nevoie sa gauriti bara de protectie. Un dezavantaj? Daca exista obiecte din fier, cobalt sau nichel in apropiere, masuratorile distantei pot esua. De asemenea, pot cauza probleme in caz de ploaie, in cazul in care nu sunt bine impermeabilizati.Fara indoiala, cu oricare din acesti senzori de parcare , pe care ii puteti instala in masina intr-un mod simplu si rapid, veti evita multe incidente si vizite la service. Nu uitati insa, ca indiferent de situatie, trebuie sa parcati corect si legal pentru a evita amenzile de parcare.