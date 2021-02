Ce inseamna decontarea directa la asigurarea RCA. Efectul in Romania: toti se vor considera infractori

Conditii pentru decontarea directa a asigurarii RCA

* accidentele auto se produc pe teritoriul Romaniei;

* vehiculele implicate in accidentele auto sunt inmatriculate/inregistrate in Romania;

* prejudiciile au rezultat in urma unui eveniment produs exclusiv intre doua vehicule;

* ambele vehicule implicate in accidentul auto au asigurare RCA valabila la data evenimentului;

* din accident s-au produs prejudicii exclusiv vehiculelor.

Cum se desfasoara procesul de decontare directa

Care vor fi efectele in piata asigurarilor

Cum se vor suspecta unii pe ceilalti

Ziare.com a insumat toate informatiile pe care cei direct vizati ar trebui sa le stie.In primul rand, decontarea directa garanteaza persoanei prejudiciate posibilitatea de a se adresa asiguratorului la care aceasta are incheiata asigurarea RCA in vederea recuperarii prejudiciului. Apoi asiguratorul prejudiciatului va trebui sa recupereze in totalitate sau in parte sumele achitate de la asiguratorul RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului.Proiectul avea ca intentie ca atunci cand soferii isi aleg asiguratorul sa nu mai tina cont de cel mai mic pret de RCA din piata, ci, mai degraba, sa se orienteze catre cel care ofera cele mai bune servicii, mai ales cand vine vorba despre despagubiri.In al doilea rand, decontarea directa urmareste un numar cat mai mare de solutionari amiabile de dosare de dauna, micsorarea costurilor de gestionare a acestora si reducerea termenului de acordare a despagubirilor.Decontarea directa intre asiguratorii RCA este aplicabila la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:In cazurile in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute, persoana prejudiciata avizeaza dauna la propriul asigurator RCA.Procedura de decontare directa se stabileste prin reglementari ale Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).Prevederile nu aduc atingere dreptului persoanei prejudiciate in urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita actiunea directa pentru recuperarea prejudiciului produs impotriva asiguratorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.Asiguratorul RCA al victimei verifica valabilitatea asigurarilor RCA ale vehiculelor implicate in accident prin interogarea bazei de date cu asigurarile obligatorii de raspundere civila auto incheiate pe teritoriul Romaniei, iar rezultatul interogarii este opozabil ambilor asiguratori.Odata ce a efectuat plata despagubirilor asiguratorul RCA al persoanei prejudiciate notifica asiguratorul persoanei vinovate cu privire la sumele achitate prin intermediul unei cereri de rambursare.Cererea de rambursare este insotita de documentele pe baza carora a fost stabilita raspunderea, s-a constata intinderea daunelor, a fost cuantificat prejudiciul, de actul prin care a fost stabilit cuantumul despagubirilor si de dovada platii.Asiguratorul RCA al persoanei vinovate va achita sumele datorate in termen de maximum zece zile de la data notificarii cererii de rambursare.In cazul in care nu isi indeplineste sau isi indeplineste defectuos obligatia de plata, cu depasirea termenului, inclusiv daca diminueaza nejustificat cuantumul despagubirii, acesta va plati penalitati de 0,2% pe zi de intarziere calculate la nivelul sumei de despagubire datorate sau la diferenta de suma neachitata.Daca ne luam dupa spusele presedintelui Consiliului Concurentei, preturile politelor RCA vor creste semnificativ dupa ce intra in vigoare decontarea directa pentru ca firmele de asigurari nu au incredere ca-si vor recupera banii unele de la altele."Decontarea directa are un sens, pentru ca echilibreaza piata, dar mi-e frica de cresterea de pret, intrucat ofertele de decontare directa sunt ceva mai scumpe. Cred eu ca sunt mai scumpe pentru ca, daca te loveste cineva, trebuie sa plateasca asiguratorul tau, iar eu, ca asigurator, iti fac reparatia si apoi ma duc cu factura la asiguratorul celui care te-a lovit, ca sa-mi recuperez banii, dar eu nu stiu sigur daca acela imi da bani. Problemele de neplata sau reclamatiile au fost din partea service-urilor, care au spus "noi am facut reparatiile, dar astia nu ma platesc". Firmele de asigurari intre ele nu aveau asa de multe compensatii pana acum, dar numarul acestora va creste", a declarat Chiritoiu.Potrivit lui, din acest punct de vedere, orice accident devine un regres, daca este decontare directa."Eu banuiesc ca de-asta sunt mai scumpe politele cu decontare directa, ca le frica de mecanism, ca nu va merge acest mecanism. Solutia mea este: haideti sa cream un mecanism prin care sa dam incredere firmelor de asigurare ca-si vor recupera banii unii de la altii", a subliniat Chiritoiu.Daca ne luam dupa oficialii Federatiei Operatorilor Romani de Transport - FORT, cu totii se vor suspecta intre ei.Ei au explicat cum functioneaza decontarea directa: daca avem un accident intre doua vehicule, asiguratorul vehiculului pagubit (A) va plati catre clientul sau o despagubire, iar apoi va deconta catre asiguratorul vehiculului "vinovat" (B) aceasta suma de bani."Daca asiguratorul A are garantia ca orice suma platita cu titlu de despagubire va fi recuperata de la asiguratorul B, nu va mai avea nici un interes sa controleze valoarea acestei despagubiri. Deoarece majoritatea acestor despagubiri se achita direct unitatilor de reparatii, acestea vor putea factura orice si oricat", explica FORT.Potrivit lor, insusi procesul de decontare directa va anihila orice incercare a unor asiguratori de a controla costul despagubirilor, iar aceste majorari vor conduce imediat la majorari ale primelor de asigurare, pentru ca nici un asigurator nu va putea absorbi o astfel de crestere de daunalitate."Nici un asigurator nu va putea calcula cu exactitate cat de puternic va fi afectat de acest procedeu de decontare. Adica, asiguratorul B nu o sa stie cat de relaxat va fi asiguratorul A in acceptarea unor tarife de manopera de 800 de lei/ora, adaosuri de 100% la pretul pieselor de schimb sau costuri de 200 de euro pe zi de inchiriere a unui autovehicul", mai spun reprezentantii FORT.De asemenea, nimeni nu va putea estima impactul efectului de contagiune."Adica, cele cateva mii de service-uri care factureaza in prezent 150 lei pe ora de manopera si ofera discount-uri la pretul pieselor de schimb vor ramane oare la acest nivel sau vor adopta tarife majorate de 5 ori?", spun transportatoriiPrin urmare, asiguratorul B isi va adauga la tarif o marja de siguranta suficient de mare incat sa evite pierderi.Iar cand nu cunosti exact nivelul acestei marje, aceasta poate fi situata intre 0 si 200 %, conducand astfel la cresterea exploziva a tarifelor de prima care deja au trecut printr-o crestere in ultimele luni, estimata la o medie de 15% fata de tarifele din perioada 2019-2020.