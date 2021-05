Ce poti sa faci cat stai la semafor? Polita RCA

Fiecare dintre noi are o lista, mai lunga sau mai scurta, de lucruri care-i stau pe cap. In general, acestea decurg din indatoririle pe care le avem catre terti: stat, furnizori de utilitati, banci samd.Unele dintre aceste indatoriri necesita efort si timp pierdut, cum ar fi un drum si o coada pana la Fisc sau o asteptare la casieria asociatiei de locatari pentru a plati intretinerea.Pana de foarte curand, si incheierea politei RCA facea parte din categoria mancatorilor de timp. Trebuia sa te duci pana la un agent de asigurari, sa astepti, sa vezi ce oferte exista si sa-ti alegi una mai potrivita, apoi sa completezi date dupa date pentru ca, in sfarsit, sa pleci acasa cu mult asteptata hartiuta verde.Acum, multumita unei inovatii tehnologice, incheierea politei RCA se poate face in mai putin de 90 de secunde, iar reinnoirea politei in maxim 30 de secunde.Inovatia despre care vorbim este platforma online RCA.ro, cel mai rapid si mai eficient instrument de acest fel din Romania. RCA.ro detine in baza de date informatii despre majoritatea modelelor de vehicule. De aceea, utilizatorul nu trebuie sa piarda vremea tastand toate datele de pe talon. E suficient sa introduca doar cateva, esentiale, iar aplicatia recunoaste in majoritatea cazurilor identitatea autoturismului si completeaza automat restul.Astfel, de la intrarea pe site si pana la afisarea listei tuturor celor mai mici preturi RCA de pe piata, tot procesul dureaza maxim 60 de secunde. Apoi, pentru incheierea propriu-zisa a asigurarii, mai e nevoie de doar o jumatate de minut.Pentru clientii existenti ai RCA.ro, reinnoirea politei se face in maxim 30 de secunde. Cat stai la un semafor scurt.Mai mult, odata ce contul RCA.ro a fost creat, aplicatia functioneaza ca un asistent virtual pe probleme auto. Contul MyRCA trimite din timp notificari atunci cand asigurarea, rovinieta sau ITP-ul sunt pe cale sa expire, astfel incat clientul are timp sa gestioneze situatia si sa evite amenzi necuvenite.Pentru a facilita la maximum accesul la gestionarea politelor, RCA.ro este optimizata in mod special pentru telefonul mobil. Polita poate fi prezentata agentilor de circulatie in format digital, iar daca utilizatorul a pierdut-o sau a ratacit-o, o poate descarca pe loc din contul sau MyRCA, de pe www.rca.ro