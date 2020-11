STUDIU: Ce preferinte in masini au romanii si cum i-a afectat criza de coronavirus

Romanii se orienteaza catre masini noi

Astfel, 20% dintre cei afectati au ales sa amane cumpararea unei masini pentru o perioada de 6-24 de luni sau pana cand achizitia va fi absolut necesara (15%). Alti 10% au optat pentru o masina noua, dar dintr-o clasa inferioara si mai ieftina, in timp ce 5% s-au reorientat catre o masina rulata, conform sondajului EY privind obiceiurile de cumparare a autovehiculelor, derulat in randul soferilor din Romania, Cehia, Ungaria, Turcia si Rusia.La nivelul celorlalte tari analizate, pandemia a generat o modificare semnificativa a intentiilor de achizitie in randul soferilor din Turcia (71%) si din Ungaria (44%), in timp ce doua treimi dintre soferii din Cehia au declarat ca nu le-au fost afectate planurile initiale de achizitie a unei masini.In Romania, desi 70% dintre soferii intervievati au cumparat ultima oara o masina rulata, creste intentia de cumparare a unui autovehicul nou, aproape 60% dintre soferi preferand ca urmatoarea masina achizitionata sa fie una noua. Siguranta, pretul si consumul de combustibil reprezinta principalii factori de care tin cont soferii romani cand isi aleg viitorul autovehicul.In ceea ce priveste preferinta pentru noile tipuri de masini, 30% dintre respondentii romani isi doresc ca urmatoarea achizitie sa fie o masina hibrida (24%) sau electrica (6%). Mai populare in randul segmentului de varsta 45 - 60 ani, 41% dintre acesti respondenti au declarat ca prefera autovehicule hibride sau electrice, comparativ cu 21% si 20% dintre cei situati in segmentele 30 - 44, respectiv 20 - 29 ani. Desi Romania ofera printre cele mai mari stimulente pentru achizitia unei masini electrice din Uniunea Europeana, pretul acestora ramane obstacolul principal."In Romania, interesul pentru masini electrice si hibride este in continua crestere. Acest lucru se poate vedea atat in preferintele populatiei, dar si din investitiile companiilor in servicii pentru autovehiculele cu motor electric, precum statiile de incarcare. De asemenea, stimulentul acordat de stat pentru achizitie a contribuit la cresterea popularitatii, iar in tari in care acesta nu exista, precum Cehia, modelele electrice si hibride nu sunt luate in considerare in cazul unei achizitii noi", a declarat Cristian Carstoiu, partener Consultanta in Afaceri EY Romania, responsabil de sectorul Automotive, Transformare Digitala si Inovatie.Masinile pe benzina raman insa in topul optiunilor romanilor, cumuland un procent de 35% al preferintelor exprimate de respondenti, iar cele diesel inregistrand o scadere si 19% din optiuni.Dintre tarile analizate, romanii prezinta cel mai mare interes pentru combustibilii alternativi. In Ungaria, intentia de cumparare este de 24%, 16% in Turcia si 8% in Cehia. In Rusia, unde normele Uniunii Europene in privinta emisiilor de gaze de sera nu se aplica, pana la 65% dintre soferi sunt interesati de motoarele clasice, pe benzina sau motorina, iar masinile hibride sau electrice sunt mult mai putin populare (8%).Intrebati daca vor achizitiona o masina electrica sau hibrida in viitor, majoritatea respondentilor romani (60%) au raspuns ca ar lua in considerare aceasta optiune in cazul unei oferte bune, iar 25% sunt siguri ca isi vor cumpara aceste tipuri de masini. Pretul este considerat principalul impediment (36%), urmat de lipsa statiilor de incarcare (27%). Faptul ca au emisii reduse sau inexistente si costuri mai reduse de intretinere reprezinta principalele avantajele apreciate de 41%, respectiv 27% dintre respondenti.In alegerea dealerului auto, 47% dintre soferii romani se bazeaza pe experienta personala, acesta fiind principalul criteriu indiferent de varsta, sex sau educatie, iar 38% aleg dealerii care ofera o gama mai diversificata de modele. Si in cazul masinilor rulate, principalul factor il reprezinta varietatea de modele disponibile, 56% dintre soferi ghidandu-se dupa aceasta optiune.Soferii romani din categoria de varsta 45 - 50 de ani sunt mai sensibili la campaniile de marketing, 34% dintre acestia admit ca le iau in considerare in alegerile lor, fata de 29% si 28 % pentru categoriile de varsta 20 - 29, respectiv 30 - 44 ani.Comparativ, cea mai mare parte a soferilor din Cehia (62%) si Ungaria (46%) se bazeaza tot pe experienta personala in achizitia unei masini, in timp ce pentru cei din Turcia cel mai important factor care le influenteaza alegerile e reprezentat de campaniile de marketing (62%).Dintre soferii romani, 68% ar alege sa viziteze un dealer auto, in comparatie cu doar 9% care ar prefera ca totul sa fie online. In Cehia si Ungaria, soferii par si mai determinati sa continue demersul de cumparare prin dealeri auto, cu 86% si respectiv 79% dintre acestia, care indica aceasta varianta.In privinta numarului de vizite pe care il vor face la dealerul auto inainte de achizitia unui autovehicul, 37% dintre toti respondentii din Romania ar opta, in medie, pentru 2 vizite si 22% pentru 3 vizite.Romanii prefera sa prospecteze piata si sa ia in considerare mai multe oferte, 41% mentionand ca vor vizita mai multi dealeri auto ai diferitelor branduri de masini. La fel vor actiona si cei din Turcia (45%) si Rusia (55%), cehii si ungurii par insa mai fideli marcii preferate, intentionand sa viziteze mai multi dealeri ai aceluiasi brand de masina (41% Cehia, 52% Ungaria).Romanii, dar si rusii, sunt dispusi sa astepte mai mult pentru a primi o masina configurata conform cerintelor lor. De cealalta parte, cehii si ungurii prefera un timp de livrare mai scazut, chiar daca au mai putine optiuni disponibile.In achizitia unei masini rulate, cei mai multi dintre romani (30%) prefera sa apeleze la serviciile unui dealer autorizat, iar 25% ar cumpara masini importate. Daca in Romania optiunea de a cumpara o masina second-hand online a fost mentionata doar de 5% dintre respondenti, in Rusia este preferata de 25% dintre soferi.Principalele servicii care conteaza in alegerea unui anumit vanzator de masini rulate sunt garantia kilometrajului si a originii masinii, conform raspunsurilor a 71% dintre respondentii romani, urmate de garantii suplimentare (34%) si o gama variata de modele (34%).Fondurile proprii, preferate pentru achizitia unei masiniPentru achizitia unui autovehicul, 45% dintre soferii romani prefera sa isi foloseasca propriile fonduri, mai ales in cazul in care aleg sa cumpere o masina rulata. Pentru masini noi, majoritatea respondentilor aleg sa foloseasca atat fonduri proprii, cat si fonduri din alte surse. Doar 23% au optat pentru surse de finantare externe, principala optiune fiind un imprumut bancar.Cele mai importante aspecte de care tin cont soferii din Romania cand isi aleg marca masinii sunt siguranta (70%), pretul (68%) si consumul de combustibil (62%), indiferent de sex, varsta sau educatie. Brandul masinii este foarte important mai ales pentru cei cuprinsi in segmentul de varsta 20 - 29 de ani, si o percep ca fiind o extensie a propriei personalitati. In schimb, in Cehia, soferii sunt mai indiferenti si nu percep marca masinii ca un factor important.Pentru intretinerea masinii, un service independent este preferinta principala a romanilor (54%), mai ales de catre cei ce aleg masini second-hand, urmata apoi de reprezentanta de unde a fost cumparata masina (40%). Romanii ar alege un service autorizat pentru serviciile orientate catre client si pentru un timp mai scazut de asteptare. Intrebati cum ar arata atelierul auto preferat, romanii mentioneaza un service care sa le ofere servicii rapide pentru operatiuni simple (ex: schimbul de ulei), care sa se incadreze intr-un maxim de doua ore.In contextul pandemiei, soferii ar prefera ca masina sa le fie dezinfectata inainte de a le fi predata (53%), iar comunicarea sa fie realizata cu un tehnician ce poarta masca (41%).Faptul ca nu ar putea vedea personal masina si realiza un test drive ii determina pe romani sa nu cumpere o masina online, preferand in continuare contactul cu reprezentanta auto (84%). Totusi, nu ezita sa foloseasca instrumente online, preferatele fiind de departe configuratorul masinii, calculatorul de pret si rezervarea test drive-ului, iar site-urile preferate sunt cele ale dealerului si ale marcii auto. Romanii si-ar conecta masina la internet pentru a primi informatii despre trafic (66%), dar si pentru a putea monitoriza si localiza vehiculul (64%). In schimb, ar fi dispusi sa furnizeze date despre ei si masina lor catre asigurator pentru a determina valoarea politei pe baza stilului de condus si a kilometrajului (50%) si pentru managementul traficului de catre municipalitate.Majoritatea romanilor intervievati (85%) prefera masina personala pentru a se deplasa in interiorul orasului sau in preajma acestuia. Printre celelalte preferinte se mai numara transportul in comun si taxiul. In cazul metodelor alternative de transport (biciclete, trotinete, car sharing), cele mai importante aspecte de care tin cont sunt legate de pret si de disponibilitate acestora.