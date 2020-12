Ce trebuie sa stii despre casele de amanet auto?

Ce este o casa de amanet auto?

Cand merita sa apelezi la un amanet auto?

Ce trebuie sa ai in vedere atunci cand cauti o casa de amanet auto?

Din pacate, obtinerea banilor nu este o misiune tocmai usoara, mai ales daca ai nevoie de ei urgent. Tocmai de aceea, in ultimii ani au fost dezvoltate tot felul de solutii de imprumut:* credite bancare;* credite nebancare;* CAR-uri;* Case de amanet auto.Dintre toate aceste optiuni, cele mai la indemana sunt casele de amanet auto. Spre deosebire de alte institutii de creditare, casele de amanet auto nu solicita acte justificative pentru venit si pot oferi sume destul de mari de bani sub forma de imprumut.Este o institutie nebancara acreditata de BNR, care poate oferi imprumuturi ce ajung la pana la 75% din valoarea masinii amanetate. Pentru a putea apela la o casa de amanet, ai nevoie doar de 3 acte: cartea de identitate, talonul masinii si cartea de identitate a masinii.Cu aceste acte si cu automobilul pe care vrei sa il amanetezi, poti obtine banii de care ai nevoie in doar cateva ore.In general, o astfel de solutie este ideala atunci cand ai o nevoie urgenta de bani. Daca nu este nimic urgent, este bine sa astepti, deoarece comisionul pe care il platesti pentru imprumut poate sa fie destul de mare (intre 0.01 si 0.3 procente pe zi) iar riscul de a-ti pierde masina exista in cazul in care nu ai o sursa de venit sigura pentru a returna banii.Daca vrei sa iti amanetezi masina este bine sa cauti cel mai bun amanet auto Bucuresti . Sunt cateva lucruri pe care trebuie sa le urmaresti atunci cand alegi casa de amanet:* Locul in care pastreaza masina. Asigura-te ca este ferit de pericole si este supravegheat video;* Contractul pe care il semnezi. Nu semna pana nu citesti cu mare atentie contractul;* Conditiile pe care trebuie sa le indeplinesti pentru a recupera automobilul amanetat;* Care sunt situatiile in care poti pierde automobilul;* Cat de comunicativi sunt cei de la amanet.Daca gasesti o casa de amanet auto pune cat mai multe intrebari pentru a te asigura ca totul decurge perfect.Inainte de a imprumuta bani in acest fel, asigura-te ca ii poti returna si incearca sa iti faci un plan strict prin care sa o faci. In caz contrar, exista riscul sa iti pierzi masina sau de a cheltui sume mari, nejustificat.