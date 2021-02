Cel mai mare producator roman de semnalizare rutiera supus unei campanii concertate de atacuri denigratoare (P)

De cateva saptamani, SC VESTA INVESTMENT SRL se confrunta cu materiale defaimatoare de tip fake news specifice presei de santaj, prin care se afirma existenta unor fapte incorecte care de fapt nu exista in realitate.Respectul fata de legile in vigoare reprezinta o valoare confirmata de SC VESTA INVESTMENT SRL prin toata activitatea derulata in cei 27 de ani de la infiintare.Scopul acestor campanii denigratoare este acela de a afecta negativ imaginea publica ireprosabila a companiei SC VESTA INVESTMENT SRL, castigata in 27 de ani de munca asidua si, totodata, de a timora autoritatile publice din Romania, in speranta ca acestea ar putea inchide ochii la serviciile si produsele neconforme livrate de companii concurente care isi doresc obtinerea monopolului asupra pietei de semnalizare rutiera.Este evident ca prin aceste atacuri de tip fake news se incearca inducerea unei stari de tensiune la nivelul autoritatilor publice centrale si locale precum si la nivelul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru ca acestea sa nu isi mai exercite atributiile legale.Suntem un producator 100% autohton, cu traditie in domeniul semnalizarii rutiere si ne-am remarcat prin produse la o calitate inalta, realizate pentru clienti din Romania si din strainatate. Gratie celor mai inalte standarde calitative, ne-am mentinut constant in topul companiilor de specialitate, fiind liderul industriei de profil din Romania.In opinia noastra, semnalizarea rutiera neconforma cu legislatia nationala reprezinta nu doar o incalcare a prevederilor contractuale, ci si un atentat grav la siguranta rutiera si viata oamenilor, iar companiile care produc si instaleaza semnalizare rutiera neconforma cu standardele nationale si europene merita sa suporte rigorile legale.Ramanem la fel de hotarati si in ceea ce priveste oferirea de informatii in cadrul investigatiilor demarate de Consiliul Concurentei sau de alte institutii competente.Prin activitatea noastra am dovedit, de asemenea, ca Romania poate produce, pe teritorul national, semnalizare rutiera la cele mai inalte standarde europene de calitate. Consideram cu tarie ca orice indicator sau marcaj rutier neconform poate duce la pierderea de vieti omenesti.Respingem cu fermitate aceasta campanie de fake news promovata de firme concurente si precizam ca vom urma toate caile legale pentru a proteja imaginea publica a companiei si buna noastra reputatie, castigata in 27 de ani de munca asidua.Faptul ca o companie romaneasca este liderul sectorului de semnalizare rutiera din Romania este, pentru noi, un motiv de mandrie care ne va da energia si determinarea necesare pentru a apara imaginea companiei si cele 250 de locuri de munca pe care am reusit sa le cream in Romania.