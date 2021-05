Cele mai importante detalii despre finantarea prin leasing auto

In functie de specificul fiecarei companii solicitante, exista posibilitatea de a alege intre doua tipuri principale de leasing: financiar si operational, cel financiar fiind cel mai des intalnit. In cadrul unui astfel de contract, clientul cumpara masina printr-un imprumut, care trebuie rambursat in rate (lunare, semestriale sau sezoniere). Pe toata perioada contractului, firma de leasing este proprietara autoturismului solicitat, urmand ca la final masina sa intre in proprietatea clientului, dupa achitarea ratelor si a valorii reziduale.Firmele care opteaza pentru aceasta forma de finantare nu au posibilitatea de a rambursa anticipat suma datorata mai devreme de un an.Cu cat perioada contractuala este mai extinsa, cu atat rata este mai mica, si, in consecinta, mai usor de achitat de catre firma solicitanta. Insa aceasta varianta nu este recomandata, deoarece costul total platit cu dobanda se majoreaza pe masura extinderii duratei contractului.O perioada contractuala mai redusa este mai avantajoasa si din punct de vedere al cheltuielilor ce tin de intretinerea autovehiculului. Daca sunt conduse o perioada lunga de timp, masinile inevitabil se vor uza. In primii ani, defectiunile sunt rare, iar astfel soferul va plati mai putin pentru eventualele reparatii.De asemenea, daca perioada de finantare depaseste durata de folosinta a masinii, clientul nu poate vinde masina, deoarece nu este proprietarul ei.Avansul si valoarea rezidualaLeasingul financiar presupune ca o parte din pretul masinii sa fie achitat de catre client, sub forma de avans. Companiile care ofera servicii de leasing financiar stabilesc un nivel minim al avansului (20-30%), insa, daca au posibilitatea, clientii pot plati mai mult.In situatiile in care compania ta dispune de o suma mai mare de bani la semnarea contractului, avansul poate fi mai mare, acest lucru scazand valoarea ratei lunare. Daca, in schimb, avansul este mai mic, atunci si rata de leasing auto va avea o valoare mai mare.Valoarea reziduala este suma pe care compania solicitanta trebuie sa o achite la finalul perioadei contractuale. Aceasta reprezinta un procent din valoarea totala a masinii, dar nu poate depasi 20%. Cu cat valoarea reziduala este mai mare, cu atat rata lunara se va reduce, iar efortul financiar va fi amanat la finele contractului. Daca estimezi ca la finalul contractului vei dispune de o suma de bani semnificativa, poti alege o valoare reziduala mai mare. Aceasta poate fi si 0%, iar in aceste cazuri, graficul de rambursare ramane neschimbat, iar dupa plata ultimei rate, se va modifica si dreptul de proprietate.Dobanda este costul cel mai important al unui contract de leasing financiar. Aceasta variaza in functie de perioada de finantare si avansul platit. Cu cat durata contractului este mai mica, cu atat dobanda are o valoare mai redusa.De asemenea, comisionul de administrare se percepe o singura data, la semnarea contractului. Firmele solicitante mai achita o taxa fixa pentru serviciile logistice oferite de companie, cum ar fi inmatricularea.Daca doresti sa renunti anticipat la contractul de leasing financiar, poti achita intreaga valoare ramasa, insa este posibil sa trebuiasca sa platesti si un comision de penalizare. Acest lucru va fi insa posibil dupa cel putin un an de la incheierea contractului.Cea de-a doua varianta pentru renuntarea la contractul de leasing auto este cesionarea acestuia catre un alt beneficiar. Este important de precizat ca noul beneficiar trebuie sa indeplineasca toate conditiile de eligibilitate impuse de firma de leasing. Pentru a stabili pretul de vanzare al masinii in cazul cesionarii contractului, trebuie sa pornesti de la valoarea de piata a automobilului, din care se scade soldul imprumutului ramas de achitat.In concluzie, leasingul financiar pentru autoturisme prezinta o serie de avantaje pentru companiile care nu dispun de intreg capitalul necesar pentru astfel de investitii. Inainte de a lua o decizie asupra metodei de finantare, este important sa cunosti toate clauzele contractuale, pentru a stabili daca acestea sunt sau nu favorabile afacerii tale.