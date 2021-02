Daca optezi pentru o masina noua, nu trebuia sa iti faci griji legate de gradul de uzura al mainii sau modul de exploatare a acesteia, dar trebuie sa acorzi atentie elementelor de siguranta pentru copii. Cand alegi sa achizitionezi masini rulate, este imperativ sa soliciti un raport VIN complet. www.checkcardna.com este site-ul care iti poate furniza informatiile dorite. Afli cum a fost exploatata masina, daca a fost sau nu implicata in incidente rutiere sau daca a suferit daune care pot pune in pericol siguranta copilului.Inainte de a descoperi masina potrivita, trebuie sa stii ca an de an inginerii Euro NCAP realizeaza teste peste teste pentru a afle care sunt cele mai sigure vehicule din lume. Fiecare dintre masinile realizate sunt supuse unor testari riguroase, inainte de a fii lansate pe piata. Testele Euro NCAP evalueaza impactul asupra pasagerilor, a copiilor, a soferilor dar si asupra pietonilor participanti in trafic. Iata care sunt, conform EuroNCAP, cele mai sigure masini pentru copii.Mercedes-Benz Clasa A - cea mai sigura din categoria masini mici de familieMasina a reusit sa castige 96 de puncte din 100 pentru protectia pasagerilor din interior si 92 de puncte pentru activarea sistemelor de urgenta de franare, adica pentru protectia pietonilor. Datorita punctajului ridicat masina este considerata foarte sigura pentru familii cu copii.In aceeasi categorie, Mercedes-Benz Clasa A este urmat indeaproape de Ford Focus si modelul Leaf de la Nissan.Noul model produs de compania germana a reusit sa obtina 93 de puncte din 100 in privinta sigurantei adultilor si 85% pentru protectia copiilor cu inaltime mai mica de 140 cm. Cu acest punctaj a reusit sa castige cinci stele de siguranta. A6 a castigat punctaj excelent si pe parte de asistenta de urgenta. Fara doar si poate, numerosii senzori si tehnologia inovatoare fac ca experienta sofatului sa fi sigura si placuta.Pe aceeasi categorie a masinilor de familie, urmatoarele clasate sunt Mazda 6 si Volvo V60.Statisticile EuroNCAP arata ca BMW X5 este cel mai sigur SUV de familie din lume. Cu un punctaj de 86 % pentru protectia copiilor si a adultilor pasageri reuseste sa satisfaca cele mai inalte pretentii de siguranta. Modulul este eficient si pentru protectia pietonilor, reusind sa obtina un punctaj de 75% in urma testarilor riguroase.La aceeasi clasa a SUV-urilor mai avem indeaproape Volkswagen Touareg sau un Jaguar I-Pac.Daca te-ai gandit sa achizitionezi o masina rulata, care sa asigure confort si siguranta maxima acestea sunt modelele recomandate in urma testelor EuroNCAP. In cazul in care alegi o varianta rulata, cauta pe bestvindecoder.com care este cel mai bun decodor care iti poate furniza istoricul complet al masinii. Este important sa descoperi cum a fost exploatata masina inainte de a o achizitiona.