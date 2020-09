Concedieri la cel mai mare producator de componente auto din Romania. Ar putea pleca peste 30.000 de angajati de la toate sucursalele societatii

Producatorul german de anvelope si componente auto Continental AG a anuntat marti, 1 august 2020, ca intentioneaza sa isi reduca costurile cude posturi din intreaga lume, transmite Bloomberg, citat de Adevarul.ro Grupul Continental are in prezent peste 240.000 de angajati la nivel mondial.Toate cele cinci divizii Continental sunt reprezentate in Romania. Continental detine sapte unitati de productie si patru centre de inginerie in Timisoara, Sibiu, Carei, Nadab, Brasov si Iasi. Continental avea la finalul anului 2018, peste 20.000 de angajati in Romania.Citeste si: