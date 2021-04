Concediu in Romania: cum iti pregatesti masina?

Iti spunem in continuare care sunt cele mai importante detalii pe care trebuie sa le iei in considerare in legatura cu masina, pentru ca vacanta ta sa fie una perfectaAceste verificari sunt importante in special deoarece in timpul sezonului cald, distantele lungi parcurse, soseaua fierbinte, greutatea bagajelor si a pasagerilor, cauzeaza o presiune suplimentara asupra masinii.Conditiile de trafic difera atunci cand temperaturile sunt ridicate. Din acest motiv anvelopele de vara sunt special fabricate din materiale rezistente la caldura, care nu se deformeaza si care adera in mod corespunzator pe asfalt. Anvelopele trebuie sa fie in bune conditii, sa nu prezinte fisuri, taieturi sau galme, iar banda de rulare nu trebuie sa fie tocita. Daca oricare dintre aceste probleme sunt prezente, atunci este momentul sa comanzi anvelope de vara de la Anvelocors . Nu uita sa verifici la fel de bine si anvelopa de rezerva.Intotdeauna avelopele trebuie sa aiba presiunea recomandata de producator, altfel exista riscul unor accidente datorate cresterii distantei de franare sau imposibilitatii de a pastra directia. Presiunea in anvelope trebuie masurata inainte de plecarea la drum, atunci cand anvelopele sunt reci.Orice sunet neobisnuit sau orice vibratie in volan atunci cand pui frana, poate insemna ca trebuie sa mergi la service pentru o inspectie completa. Un mecanic va efectua o verificare a placutelor, a discurilor dar si a lichidului de frana. Intreg sistemul de franare trebuie sa fie evaluat cu atentie, iar in cazul in care anumite componente sunt tocite sau prezinta defectiuni, vor trebui inlocuite.Este o operatiune simpla, pe care o poti face chiar tu. Trebuie doar sa scoti joja si sa verifici care este nivelul si calitatea uleiului din motor. Daca este prea putin ulei va trebui sa completezi cu acelasi produs care se afla deja in motor. Daca nu stii ce ulei ai folosit, cel mai bine este sa mergi la mecanic pentru o inlocuire completa. La fel va trebui sa procedezi si daca uleiul din motor are o culoare inchisa si miroase a ars.Vizibilitatea la drum lung este foarte importanta pentru evitarea oricaror pericole ce pot aparea. Niste stergatoare tocite, care au fost utilizate mult timp, eventual iarna cand parbrizul era plin de gheata, vor reusi sa curete doar partial parbrizul, iar asta iti va afecta stilul de condus. Va trebui sa iti fortezi ochii, sa te misti in scaun pentru a vedea prin zonele mai curate, iar oboseala isi va spune mult mai repede cuvantul. Cel mai bine este sa montezi un set nou de stergatoare pentru vara, care sunt mai flexibile si care iti vor curata intr-un mod corespunzator parbrizul.Ai in fata un drum lung care se poate prelungi si noaptea. Farurile au un rol important si doar daca functioneaza asa cum trebuie, te poti baza pe ele pentru a ajunge in siguranta la destinatie. Inainte de a pleca in concediu, verifica daca toate farurile sunt functionale si inlocuieste becurile care ridica probleme.Cu siguranta in timpul concediului te vei bucura de vremea calda. Dar un drum lung in conditii de temperaturi extreme nu este ceva iti doresti sa experimentezi. Inainte de pleca in concediu fa un test cu aparatul de aer conditionat in functiune. Daca observi o capacitate scazuta de racire, va trebui sa duci masina in service, pentru o verificare completa. Se poate sa fie necesara completarea freonului sau chiar inlocuirea anumitor componente care afecteaza buna functionare a aerului conditionat.