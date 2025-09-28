Conceptul Subaru Impreza prefigureaza design-ul marcii pentru urmatorii ani

Designerul sef al Subaru a anuntat ca va elimina inconsistentele estetice din gama in urmatorii ani, muza viitoarelor modele fiind Impreza Concept.

Japonezii de la Subaru vor sa revolutioneze aspectul modelelor din gama si conceptul lui Impreza este modelul pe care il vor urma pentru cativa ani. Dupa cum stiti, noul motto al celor de la Subaru este "Confidence in Motion". Principalele trasaturi ale modelului sunt liniile puternice, grila hexagonala distinca si formele agresive.

"Desi poarta numele Impreza, conceptul va exprima viitorul tuturor modelelor din gama Subaru. Cu toate acestea, ne-am gandit in mod special la urmatoarea generatie a lui Impreza, dar modelul din imagini nu este un ghid fidel al aspectului viitorului model, ci mai degraba un indicator spre design-ul care va fi aplicat in final", a declarat Osamu Namba, designer sef al marcii Subaru.

Odata cu noul concept, design-ul Subaru nu va mai prezenta inconsistente si va fi unit la nivelul intregului portofoliu. Subaru calca pe urmele celor de la Volkswagen, Audi, Peugeot, Ford, Hyundai, Citroen, Mitsubishi si altii, care au inceput o tendinta de design odata cu un concept si au purtat-o pe intreaga gama, intr-un fel sau altul. Modul in care vor arata viitoarele modele ale constructorului nipon este in mainile designerilor, singura exceptie urmand sa fie facuta de versiunile WRX/STi ale lui Impreza.

