Neputința României în fața cerințelor UE privind mașinile electrice. Comisia Europeană trebuie să asigure, urgent, stimulente

Un subiect în acest sens este cel legat de reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Pentru a putea atinge obiectivul de emisii zero, Comisia Europeană ar trebui să se asigure, urgent, că sunt îndeplinite toate condițiile pentru ca toate țările și toți cetățenii să-și poată permite mașini cu emisii zero.Sfârşitul motoarelor cu combustie în „2035 este un bun compromis între 2030, care ar fi prea devreme pe plan industrial şi social, şi 2040, care ar fi prea târziu pe plan climatic”, subliniază preşedintele Comisiei de Mediu din Parlamentul European, Pascal Canfin. Acesta pledează şi pentru crearea unui fond de „mai multe miliarde de euro” pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii din sectoarele ameninţate de această „mutaţie” tehnologică.Prin urmare, Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) solicită stimulente adecvate, pe termen lung, pentru susținerea mașinilor electrice, dar și ținte obligatorii în ceea ce privește infrastructura pentru fiecare stat membru.Cu un preț semnificativ mai mare decât al mașinilor convenționale, mașinile electrice și hibride cu încărcare la priză (Plug-in hybrid ) nu sunt foarte accesibile pentru locuitorii din țările cu venituri mici pe cap de locuitor, potrivit studiului ACEA.In România, piata este intr-o continuă efervescență, înmatriculările maşinilor complet electrice fiind pe trend ascendent, la 873 de unităţi, în primele şase luni din 2021, în creştere faţă de cele 600 de vehicule înmatriculate în perioada similară din anul 2020.Mai mult, înmatriculările de autoturisme cu motoare parţial hibride au crescut de aproape 4 ori în prima jumătate a anului, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Astfel, un număr de 8.016 autoturisme cu motoare parţial hibride (mild-hybrid electric vehicle - MHEV) au fost înmatriculate de la 1 ianuarie şi până la 30 iunie, număr mai mare de 3,6 ori faţă de cele 2.212 de astfel de maşini înmatriculate în aceeaşi perioadă din 2020.Așadar, „România va face față schimbărilor printr-o adaptare destul de rapidă, chiar dacă bruscă si, ca de obicei, ne ia prin surprindere”, sunt de părere specialiștii auto.Mașinile electrice și hybrid au reprezentat 10,5% din vehiculele vândute în UE, anul trecut, dar există diferențe mari între țările bogate din vest și cele mai sărace din estul Europei.Chiar și printre bogații Europei există diferențe majore, nordul Europei având clar vânzări mai mari de mașini electrice decât țările din sud, notează promotor.ro. Astfel, 10 state membre au în continuare o cotă de piață sub 3%.„Așa cum este cazul pentru distribuția stațiilor de reîncărcare, există o fractură evidentă în accesibilitatea mașinilor electrice între Europa Centrală și de Est și Europa de Vest, alături de o divizare pronunțată între Nord și Sud,” arată directorul general al ACEA, Eric-Mark Huitema.Țările cu o cotă de piață pentru mașinile electrice sub 3% au un PIB mediu per capita sub 17.000 de euro. Aceasta este situația în Europa Centrală și de Est, dar și în Grecia. Un alt fapt evident este acela că cele cinci țări cu cea mai redusă cotă de mașini electrice, sub 1% din total, au foarte puține stații de încărcare.1. Cipru - 0,5% – 23.580 euro;2. Lituania - 1,1% – 17.460;3. Estonia - 1,8 % – 20.440;4. Croația - 1,9% – 12.130;5. Polonia - 1,9% – 13.600;Potrivit ACEA, o cotă de piață de peste 15% pentru mașini electrice există doar în țările bogate din nordul Europei, unde PIB-ul mediu per capita este peste 46.000 de euro.Aproape trei sferturi dintre mașinile electrice vândute în UE sunt concentrate în patru state vest europene (Suedia, Olanda, Finlanda și Danemarca). La nivel european, triplarea vânzărilor de mașini electrice a contribuit la reducerea cu 12% a emisiilor de CO2 numai anul trecut.