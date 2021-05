Oficial: Copiii nostri vor fi supusi unor riscuri financiare care acum sunt in crestere

"Pregatirea unui tanar pentru maturitate trebuie sa aiba in vedere tocmai transmiterea acestor cunostinte financiare. Trebuie neaparat sa tinem cont, din punctul meu de vedere, ca generatiile tinere vor fi supuse unor riscuri financiare care sunt in crestere. Ele se vor confrunta cu produse financiare din ce in ce mai sofisticate si, practic, va fi necesar sa asiguram accesul la aceste servicii financiare inca de la cele mai fragede varste", a sustinut Ioana Grigore.Potrivit ei, tanarul de azi nu este altceva decat consumatorul de maine."Si, deci, pe de o parte este importanta aceasta crestere a nivelului de protectie a consumatorului, iar pe de alta parte este necesara imbunatatirea nivelului de capabilitate financiara. In acest sens, Autoritatea a organizat o serie de programe si de actiuni de educatie financiara care vizeaza toate cele trei sectoare financiare nebancare", a afirmat Ioana Grigore.Pe de alta parte, Csaba Balint, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, spune ca BNR doreste sa organizeze evenimente de educatie financiara in viitor."Banca Nationala isi propune ca, incepand cu anul scolar 2021 - 2022, sa demareze un nou proiect de educatie financiara dedicat elevilor din invatamantul preuniversitar prin care sa asigure accesul la informatii clare, corecte, transparente cu privire la initierea, derularea si reusita unei afaceri. Scopul acestui proiect va fi formarea de deprinderi si capacitati de analiza, comunicare, gandire independenta, autonomie in luarea unor decizii si chiar gandirea conceptuala", a spus Balint.