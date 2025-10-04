Cosmarul soferilor: cauciucurile de iarna, si obligatorii, si mai scumpe

Marti, 16 August 2011, ora 09:31
3494 citiri
Cosmarul soferilor: cauciucurile de iarna, si obligatorii, si mai scumpe

De la 1 septembrie, anvelopele vor fi mai scumpe. Incepand din noiembrie, echiparea autoturismelor cu anvelope de iarna sau all season este obligatorie.

Distribuitorii marcilor Michelin si Goodyear vor majora incepand cu 1 septembrie preturile la toate tipurile de anvelope, in medie cu 7-10%, au declarat surse din piata. Motivul consta in cresterea costurilor la materia prima, potrivit MONEY.ro.

Oficialii Michelin Romania sustin insa ca "pe moment, nu s-a luat in discutie majorarea preturilor". Producatorul de anvelope, care detine trei fabrici in Romania, doua la Zalau si una la Floresti, comercializeaza exclusiv prin distribuitori.

In ceea ce priveste preturile produselor Goodyear, oficialii Goodyear Tire & Rubber Co au declarat, odata cu prezentarea datelor financiare pentru al doilea trimestru al acestui an, ca anticipeaza o crestere a costurilor la materiile prime pentru perioada care a mai ramas din 2011 cu peste 30 de procente, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Acestia au mai explicat ca preturile la anvelope nu pot fi influentate decat de cresterea preturilor la materiile prime, compania dezvoltand programe specifice de reducere a costurilor care sa compenseze cresterea costurilor la materiile prime. Citeste mai multe despre Cosmarul soferilor: cauciucurile de iarna, si obligatorii, si mai scumpe pe Money.ro.

#cosmar soferi, #cauciucuri iarna, #pret cauciucuri , #stiri auto
