Transportatorii solicită anchetă pe tema asigurărilor RCA. "Au eşuat lamentabil! România trece prin cea mai abruptă criză a disoluţiei autorităţilor din istorie"

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) a solicitat marţi, 19 octombrie, instituţiilor statului să ancheteze piaţa de asigurări obligatorii RCA din România care, potrivit organizaţiei, a devenit o mare problemă socială care afectează peste 8 milioane de români.

"Asistăm, de o lună, la cel mai mare faliment din istorie, pe piaţa de asigurări din România, la o creştere iraţională a preţurilor RCA şi la o conduită din ce în ce mai abuzivă a societăţilor de asigurări, când vine vorba despre plata despăgubirilor. Peste aceste probleme se suprapun cele legate de creşterea uriaşă a preţurilor la energie - gaze naturale şi curent electric - exact ca evoluţia preţului RCA din ultimele săptămâni.

Întrebarea pe care şi-o pune orice cetăţean captiv al acestei ţări, obligat să cumpere aceste produse şi care plăteşte taxe şi impozite, în speranţa că instituţiile româneşti lucrează ca să îi protejeze interesele: ANRE, DNA, Consiliul Concurenţei şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Au eşuat lamentabil! România trece prin cea mai abruptă criză a disoluţiei autorităţilor din istorie", a declarat preşedintele COTAR, Vasile Ştefănescu.

Responsabilii dezastrului din piaţa de asigurări RCA din România

Potrivit comunicatului Confederatiei transmis marţi, 19 octombrie, instituţiile care au ignorat această problemă până acum - Guvernul, Consiliul Concurenţei, Direcţia Naţională Anticorupţie, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor - sunt responsabile de dezastrul din piaţa de asigurări RCA din România.

"Raportul ASF privind piaţa asigurărilor pe semestrul I al anului 2021 arată, la pagina 44, un aspect important pentru a distinge adevărul prin mlaştina de comunicate de presă transmise de către societăţile de asigurări. "Dauna medie RCA plătită () pentru daune materiale a crescut cu circa 2%. Retorica asigurătorilor, alături de prietenii acestora din Consiliul Concurenţei, este că trebuie limitate tarifele la service, pentru a opri explozia de preţuri pentru reparaţii.

Explozia preţurilor la reparaţii auto a fost de 2% în ultimul an, adică de 3 ori mai mică decât rata anuală a inflaţiei şi de 50 de ori mai mică decât creşterea preţului RCA din ultimele săptămâni. În legătură cu piaţa RCA, observăm o tăcere complice, extrem de îngrijorătoare, a autorităţilor române. În anul 2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor comunica oficial faptul că "doar 10% dintre şoferii care încheie poliţe RCA sunt implicaţi în accidente auto".

În urmă cu o săptămână, Uniunea asigurătorilor anunţa: "Anual, din fiecare 20 de maşini înmatriculate în România, cel puţin una produce accidente în trafic soldate cu pagube materiale sau vătămări corporale şi decese". Asta înseamnă că 5% dintre şoferii români produc accidente. Ceea ce nu spun niciodată multinaţionalele de asigurări, pentru că aflarea adevărului de către români dăunează grav afacerii lor, este că frecvenţa daunei este în scădere de la an la an", a mai detaliat COTAR.

Calculele realizate de către reprezentanţii operatorilor şi transportatorilor autorizaţi arată că ponderea şoferilor implicaţi în accidente a scăzut, în ultimii 12 ani, cu 50%, iar dauna medie RCA înregistrată la nivelul primului semestru al acestui an a fost de 7.832 de lei.

De asemenea, prima medie RCA estimată pentru luna octombrie 2021 se ridică la 1.100 lei, la o frecvenţă a daunei de 5%.

"Calcul: la 100 de poliţe RCA vândute, rezultă următoarele date: Suma încasată din vânzarea a 100 de poliţe RCA este:

1.100 x 100 = 110.000 lei;

Valoarea despăgubirilor achitată: 7.832 lei x 5 daune = 39.160 lei;

Diferenţa dintre încasări şi despăgubiri achitate: 110.000 - 39.160 = 70.840 lei; Valoarea procentuală a daunelor raportate la încasări: 35,6%.

Ce se întâmplă cu cele 64,4 de procente, respectiv cei 70.840 de lei încasaţi în mod obligatoriu din poliţele RCA?

Orice societate din lume şi-ar dori o afacere prin care să vândă un produs a cărui achiziţie este obligatorie, sub sancţiunea legii şi să aibă cheltuieli de 35,6%. Pentru o corectă şi bună înţelegere a tipurilor de despăgubiri cuprinse în calculul daunei medii RCA precizăm că aceasta include: reparaţiile achitate către service de către firma de asigurări; plata în regie proprie, achitată de către firme de asigurări; închirierea unui autovehicul similar cu clasa celui avariat; vătămări corporale şi decese; alte bunuri (ex: parapeţii metalici de pe drumurile publice, avariaţi în urma accidentelor de circulaţie, stâlpi, garduri etc.)", au explicat reprezentanţii Confederaţiei.

Conform declaraţiilor publicate în luna octombrie 2021 de Euroins, cel mai mare asigurator RCA din România la acest moment, citate de COTAR, în primele nouă luni ale acestui an asigurătorul ar fi achitat aproximativ 150 milioane de lei despăgubiri (RCA + CASCO), ceea ce înseamnă 16,6 milioane lei despăgubiri pe lună sau 200 milioane de lei pe an.

"Euroins a încasat în anul 2020 prime în valoare de peste 1,4 miliarde de lei, iar despăgubirile estimat a fi plătite ajung de 200 de milioane de lei/an, adică 15% din încasări. Asta înseamnă că doar 15% din încasările firmei Euroins au ca destinaţie plata reparaţiilor către service-urile auto.

Cu toate acestea, observăm următoarele anomalii: despăgubirile nu sunt achitate în termen legal; preţul RCA a crescut cu peste 100% în ultimele săptămâni; cea mai mare firmă de asigurări din România şi-a scos banii ani la rând prin contracte de reasigurare de 90% din valoarea primelor încasate prin intermediul unor firme situate în Insulele Barbados, iar după ce şi-a făcut plinul, a intrat în procedura de faliment, urmând ca toţi şoferii să achite contribuţii la Fondul de Garantare a Asiguraţilor, ca să poată fi despăgubiţi şoferii asiguraţi la acea firmă de asigurări", au mai menţionat transportatorii.

COTAR solicită public autorităţilor române verificarea minuţioasă a operaţiunilor desfăşurate de către Euroins în România

În acest context, COTAR solicită public autorităţilor române verificarea minuţioasă a operaţiunilor desfăşurate de către societatea Euroins în România, atât de către ASF, DNA şi de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Există informaţii că societatea Euroins a adoptat aceleaşi practici precum firma City Insurance, tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor vinovate care au contribuit la falimentul City Insurance, precum şi implicarea urgentă a ASF şi a Consiliul Concurenţei pentru oprirea creşterii iraţionale a preţurilor RCA, care afectează în mod direct peste 8 milioane de şoferi români