Cum alegi firma de transport marfa? 5 criterii esentiale

Succesul vanzarilor, al strategiei de marketing si al lansarilor de produse noi depinde in mare parte si de felul in care functioneaza lantul de aprovizionare, incepand de la achizitionarea materiei prime, pana la livrarea produsului finit pe piata la momentul potrivit. Transportul marfii este coloana vertebrala a unei afaceri, indiferent daca aceasta isi desfasoara activitatea la nivel local sau global si nicio afacere nu va avea success fara parteneri eficienti care se ocupa de transport marfa.Pentru ca furnizorul de servicii transport marfa va avea un impact major asupra rezultatului strategiilor de afaceri, acesta trebuie selectat cu atentie. Cel mai adesea, majoritatea celor care au nevoie sa isi transporte marfa identifica si aleg partenerii logistici in functie de costurile pe care le implica serviciile oferite. Alti antreprenori sau manageri ai departamentului de transport iau in calcul doar eficienta atunci cand fac o astfel de alegere. Desi atat costurile, cat si eficienta sunt parametri importanti in functie de care se alege o firma transport marfa, acestia nu pot fi priviti in mod izolat. Mai mult, nu este suficient ca alegerea furnizorului de servicii transport marfa sa fie facuta doar pe baza acestor doua atribute. Asadar, iata 5 criterii esentiale care trebuie luate in considerare si care garanteaza un parteneriat stabil si eficient!Un criteriu crucial de alegere a firmei de transport marfa este capabilitatea pe care o are potentialul partener de a pastra marfa in siguranta din momentul in care este preluata si pana cand este livrata la destinatie. Pe langa masurile de siguranta si posibilitatea de a monitoriza marfa, este esential ca firma transport marfa sa ofere si o asigurare a bunurilor, in caz de furt sau de incendiu.Cei care isi transporta marfa trebuie sa poata contacta de fiecare data cand au nevoie firma care se ocupa de servicii transport marfa. Comunicarea rapida si usoara cu soferul alocat transportului de marfa este un plus, iar posibilitatea de a sti in ce loc se afla marfa pe traseu si de a primi notificari in timp real privind situatia transportului sunt avantaje care fac diferenta.Solutiile de transport marfa nu trebuie sa fie limitate la o singura optiune, mai ales pentru cei care isi desfasoara activitatea la nivel global. De aceea, se recomanda alegerea unui furnizor de servicii transport marfa care ofera solutii logistice national si international, pe cai rutiere, aeriene, maritime si feroviare. Astfel, in functie de situatie, se poate alege optiunea cea mai avantajoasa, in functie locul in care trebuie sa ajunga marfa, de timp si de costurile implicate.Nu toate companiile care au nevoie de transport marfa vor avea nevoie si de aceeasi abordare in ceea ce priveste modul de lucru, deoarece nevoile sunt diferite. O firma transport marfa care ofera posibilitatea unor beneficii si servicii personalizate, conforme cu nevoile clientului, este de preferat in detrimentul uneia care ofera servicii standard.Un pret avantajos este, fara indoiala, un plus atunci cand vine vorba de servicii transport marfa. Totusi, inainte de a alege furnizorul de servicii, trebuie garantata si transparenta costurilor. Pretul final ar trebui sa includa costul transportului propriu-zis, costul preluarii marfii si al manipularii sau depozitarii acesteia, daca este cazul. Asadar, este necesar sa se stabileasca de la inceput faptul ca nu exista taxe ascunse, care ar putea dubla sau chiar tripla pretul final al unui transport marfa.In concluzie, a gasi o firma transport marfa potrivita poate fi o provocare pentru antreprenori si furnizorii de marfa, insa nu este o sarcina imposibil de dus la bun sfarsit. Criteriile detaliate anterior le sunt de mare ajutor celor care doresc sa aleaga servicii transport marfa de incredere, pe care se pot baza oricand si care vin la pachet cu solutii avantajoase si eficiente.