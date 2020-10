VIDEO Cum arata prima Dacia suta la suta electrica. Modelul va fi prezentat de Renault, la Paris

Astfel, in perioada 15 - 26 octombrie, Grupul Renault va explora viitorul mobilitatii, oraselor si tehnologiilor alaturi de experti, parteneri si alti invitati cu scopul de a incuraja dezbaterea in jurul electromobilitatii.Evenimentul va fi inaugurat de catre Luca de Meo, CEO Groupe Renault, acesta urmand sa dezvaluie inovatiile hibride si 100% electrice ale companiei. Printre acestea se vor afla: un showcar care anunta viitorul crossover electric al marcii Renault (bazat pe noua platforma CMF-EV dedicata vehiculelor electrice), Spring - masina electrica accesibila tuturor, care intruchipeaza noua revolutie Dacia, precum si gama extinsa de modele electrice si electrificate, inclusiv Renault Arkana E-TECH Hybrid, noul SUV hibrid coupe care va fi disponibil in Europa.Dacia Spring, primul model 100% electric al gamei, prefigureaza o masina incadrata pe segmentul mini cu 5 usi si 4 locuri ce va fi disponibila din anul 2021, potrivit constructorului auto de la Mioveni.Noul autoturism afiseaza atributele recunoscute ale marcii, respectiv: simplitate, robustete si accesibilitate, iar versiunea de serie vizeaza o autonomie de circa 200 km conform normelor WLTP.Conform fisei tehnice, Dacia Spring va avea o caroserie de culoare gri inchis, cu elemente decorative portocalii fluorescente, protectii laterale si de scuturi integrate in barele fata si spate.In acelasi timp, oficialii de la Dacia sustin ca modelul Spring reprezinta o solutie ideala pentru noile servicii de mobilitate, precum flotele de vehicule in car-sharing, iar versiunea de serie va fi propusa si pe aceasta piata, in care Grupul Renault este deja angajat cu cea mai mare flota de vehicule in car-sharing din Europa, respectiv 7.800 de unitati Zoe, Kangoo Z.E. si Twizy.Groupe Renault, producator auto din anul 1898, este un grup international prezent in 134 de tari, care a vandut aproape 3,8 milioane de vehicule, in 2019. In prezent, compania are peste 180.000 de angajati, 40 de fabrici si 12.700 de puncte de vanzare in intreaga lume.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999 si relansata in 2004 cu modelul Logan. Ulterior, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.