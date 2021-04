Cum economisesti fara efort, ca sofer

Educa-ti obiceiurile de condus

Alege preturi avantajoase pentru asigurare

Verifica subansamblele masinii

Alege preventia

Nu neglija micile defectiuni

Este evident ca o masina Diesel, cu cilindre de pana in 3.000 cmc, sau una pe benzina, de cel mult 1.800 cmc, va avea un consum rezonabil, prin prisma caracteristicilor tehnice. Chiar si asa, poti imbunatati acest capitol prin cateva trucuri aplicate in timpul condusului. Rularea la o viteza constanta, fara franari si accelerari bruste, va menaja componente precum transmisia, ambreiajul, franele si volantul. Schimba treptele in zona cuplului ideal, prescris de producator, pentru a mentine motorul in randament maxim. Astfel, vei consuma mai putin si vei diminua uzura de termen lung.Masina ta costa bani chiar si atunci cand sta pe loc. In afara impozitului anual sau a ratei, pe care multi dintre noi o achita lunar, exista si un alt cost, deloc de neglijat. O asigurare auto nu trebuie sa fie insa un motiv de stres, ci o simpla formalitate. Cand obtii imediat tarifele online, ai livrare instant a politei prin e-mail si poti face plata securizat, cu cardul bancar sau prin transfer, totul este mai simplu. Poti incheia o asigurare RCA pe perioada dorita, de la o luna pana la 12 luni, fara costuri suplimentare, si ai la dispozitie chiar si un calculator online. Pe site, ai garantia sigurantei datelor tale, conferita de protocoalele de securitate moderne, adaptate legislatiei in vigoare.O cale usoare prin care poti creste costurile de exploatare ale masinii fara sa-ti dai seama este simpla neglijenta a starii ei tehnice. Vorbim in special de primele zile de dupa sezonul rece, in care multi dintre noi nu verifica starea tehnica. Alege, in schimb, sa inspectezi felul in care se prezinta bateria, discurile, respectiv placutele de frana, precum si lichidul de frana, antigelul si lichidul de servodirectie. Orice neconcordanta a starii tehnice trebuie sa te trimita la service cat mai repede.O masina are mii de piese, dar, dintre acestea, doar patru stabilesc un contact direct cu suprafata de rulare: pneurile. Este obligatoriu, asadar, sa verifici periodic starea lor, pentru a evita scenariul unui accident petrecut din cauza imposibilitatii de a frana la timp. Din aceeasi categorie face parte si functionarea impecabila a farurilor, semnalizatoarelor si stergatoarelor. Desi sunt echipamente ce vizeaza in primul rand siguranta, acestea te scapa de accidente ce pot sa nu fie grave, dar costisitoare din punct de vedere al reparatiilor ulterioare.Sa recunoastem, multi dintre soferi aleg sa intarzie reparatiile unora dintre elementele aparent neimportante ale masinii. Fie ca vorbim despre lampa de plafon, despre cea din portbagaj, despre bricheta sau despre instalatia de aer conditionat, fiecare dintre aceste elemente trebuie sa functioneze de fiecare data. Acumulate, aceste defectiuni te vor costa considerabil mai mult si vor scadea valoarea de revanzare a masinii.Sfaturile de mai sus te vor ajuta sa consumi mai putin, sa diminuezi uzura masinii si sa optimizezi cheltuielile pe care aceasta le solicita chiar si cand nu o utilizezi. Cu o conduita preventiva si cu inspiratie, vei reusi sa te folosesti de propriul automobil in deplina satisfactie.