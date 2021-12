Cum obţii dovada foto sau video a depășirii vitezei, în cazul în care primeşti amendă. Soluţia legală pe care o ai la îndemână

România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de vieţi pierdute înregistrate în urma accidentelor rutiere, principala cauză fiind viteza excesivă. Viezomanii trebuie sancţionati conform legii şi acest fapt nu poate fi comentat sub nicio formă.

Astfel, trecând peste cazurile celor care nu ţin deloc cont de limitele de viteză impuse si le depasesc, cu nesimtitre si inconstienţă, mult peste pragurile admise, este cunoscut faptul că există şi acei soferi care depăşesc cu puţin limita maximă admisă la un interval de timp, din grabă sau din neatenţie. Nu există scuze nici în acest caz.

Dar ce faci în momentul în care totuşi eşti sancţionat că ai depășit limita de viteză stabilită pentru un sector de drum şi tu ştii sigur (cel puţin, aşa îţi aminteşti) că te-ai încadrat în limita legală. Cu toate acestea, eşti sancţionat contravenţional si accepti amenda şi punctele fără sa primesti dovada încălcării.

Ceea ce trebuie să cunoşti este faptul că potrivit legii, poliţistul nu are obligația de a-ti arăta înregistrarea din care rezultă încălcarea legii, fiind putin confuzator pentru orice şofer amendat, chiar si pentru cel care ştie că a comis-o.

Bineinteles, demersul nu este un drum închis, iar șoferii trebuie să știe că există o metodă pentru a vedea proba contravenției lor.

Potrivit unui avocat, șoferii au o soluție la îndemână în aceste situații iar discuția a plecat de la întrebarea unui utilizator al forumului avocatnet.ro: “Am fost oprit pentru depășirea vitezei, am cerut să văd poza și am fost refuzat, iar eu am refuzat să semnez procesul-verbal de contravenție.

Au trecut două luni și nu am mai primit nimic acasă. Ce se poate întâmpla sau, după două luni, procesul-verbal de contravenție devine nul?”

Potrivit avocatului în cadrul Baroului București, Andreea Dana Fodor, agentul constatator nu are obligația de a arăta celui sancționat filmarea. În schimb, înregistrarea poate fi cerută odată cu formularea unei plângeri contravenționale.

Conform OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, “împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia”.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a avut loc încălcarea legii și suspendă executarea măsurilor aplicate

Mai mult, OG nr. 2/2001 stabilește că agentul constatator poate aplica sancțiunea în șase luni de la data săvârșirii faptei, iar comunicarea trebuie realizată în două luni de la data aplicării sancțiunii.

"Așadar, termenul maxim este de opt luni de la săvârșirea faptei. Chiar și-n cazul în care procesul-verbal este comunicat celui sancționat după acest termen, el nu devine nul de drept.

Pentru a se constata prescripția executării sancțiunii, cel sancționat trebuie să formuleze o plângere în acest sens la instanța care apare în procesul-verbal.

Recomandarea avocatei este de a formula plângere și “în situația în care procesul-verbal vă este comunicat înainte să expire termenul despre care am vorbit”. Asta, deoarece există cazuri în care Poliția rutieră pierde înregistrările sau în înregistrări nu este vizibil numărul de înmatriculare al mașinii", potrivit avocatnet.ro.

