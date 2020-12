Ce este gheata neagra, unul dintre cele mai mari pericole pentru soferi iarna. Explicatiile marelui campion de raliuri Titi Aur

"Acvaplanarea" pe zapada si pe materialul antiderapant

Aveti grija la instalatia de climatizare

Aprindeti luminile de intalnire! Masina este vizibila cu trei secunde mai repede

Verificati presiunea din cauciucuri

Ce sfaturi da politia

Zapada si viscol la munte

Pilotul spune ca, in primul rand, trebuie sa avem cauciucuri de iarna si sa incercam sa anticipam schimbarea aderentei de pe sosea pentru a putea lua decizii in consecinta."In principal, cand vorbim despre mersul cu masina, trebuie sa stim ca, iarna, chiar daca este uscat afara, aderenta este mai mica, pentru ca avem asfaltul rece. Chiar daca avem cauciucuri de iarna, aderenta tot este mai mica decat vara. Desigur, este mai buna decat daca am avea cauciucuri de vara, iarna.Cand vorbim de carosabil ud, cu zapada, gheata sau polei, aderenta este si mai mica. Insa mai periculos este faptul ca aderenta se schimba. De exemplu, mergem pe un carosabil umed pana la un anumit moment, apoi intram pe gheata sau pe polei (gheata neagra) pentru ca, din diferite motive a scazut temperatura asflatului.Asta se intampla fie ca am iesit din localitate, unde avem temperatura mai mare decat in afara localitatii, fie ca am trecut dintr-o zona unde a batut soarele si asfaltul este mai cald, intr-o zona unde a fost umbra si asfaltul este mai rece, fie ca am urcat pe un pod unde poate sa fie polei.Sunt multe motive pe care le putem insira. Astfel aderenta se schimba, de la una buna, la una rea si ne poate pune in pericol.Stiind unde se schimba starea carosabilului, putem anticipa unde ar putea aparea aderenta mai mica", a explicat Titi Aur."Am putea vorbi si despre fenomenul de acvaplanare care nu este numai pe apa ci si pe nisipul folosit ca antiderapant pe strada. Acesta ne ajuta sa avem o aderenta mai buna atunci cand este aplicat pe carosabilul cu zapada sau polei, insa daca gheata se topeste, acest nisip se transforma in material derapant.Daca roata se ridica pe acel strat de nisip si nu atinge partea tare a asfaltului, practic este tot un fel de acvaplanare si alunecam.Avem acvaplanare si pe zapada, cand roata se urca pe stradul de zapada si nu mai ajunge la asflat. Si aici ma refer la zapada proaspata, la zapada spulberata.Sunt foarte multe motive din care poti sa pierzi aderenta", a explicat multiplul camion de raliuri."Iarna, mai mult decat vara, trebuie sa avem grija de instalatia de climatizare. Nu amanati schimbarea filtrului de polen pana la primavara. Pentru ca filtru de polen, prin care trece aerul si ne protejeaza de vara de polen, poate fi infundat sau murdar, iar acest lucru face ca aerul sa circule mai greu prin masina, ceea ce inseamna ca masina mea va aburi si atunci nu voi avea vizibilitate. Deci filtrul de polen este important si iarna", a precizat Titi Aur."Foarte multi soferi aprind doar pozitiile. Acelea sunt lumini de atentionare.Cand aprinzi doar acele lumini de pozitie, practic nu ai rezolvat nimic. Prima data se va vedea masina, apoi iluminatul. Atunci, ca sa pot fi in siguranta, aprind farurile. Din pacate, legiuitorul nostru ne obliga sa tinem farurile aprinse doar in afara localitatii, insa pentru siguranta noastra trebuie sa aprindem farurile peste tot. Cand ma urc in masina, cand plec de acasa, aprind faza scurta pentru a fi mai vizibil", a mai spus pilotul."Nu este suficient sa am doar cauciucuri de iarna ci trebuie sa am si presiunea corecta. Aceasta inseamna presiunea indicata de producatorul masinii si o gasim fie pe portiera din spate, cand este intredeschisa, fie pe capacul de la rezervorul de combustibil. Trebuie sa avem in vedere presiunea corecta si in functie de incarcatura pe care o am. Pentru ca una este sa merg cu masina goala sau cu o singura persoana si alta presiune trebuie atunci cand in masina sunt cinci persoane si bagaje.Presiunea influenteaza uzura cauciucurilor si aderenta.Aceste lucruri ar trebui stiute, in principiu, de soferi", a explicat pilotul Titi Aur.Politistii ii sfatuiesc pe soferi sa circule cu prudenta in zonele unde se anunta schimbari meteorologice, sa adopte o viteza care sa permita oprirea in siguranta si sa adopte o distanta care sa le permita sa franeze in sigurantaDe asemenea, in cazul in care partea carosabila este alunecoasa, pentru a incetini trebuie folosita frana de motor . In niciun caz nu trebuie bruscate comenzile!Utilizarea anvelopelor de iarna este obligatorie atunci cand se circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.Potrivit Codul Rutier, este interzisa circulatia autovehiculelor pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara ca acestea sa fie dotate cu cauciucuri de iarna. Este vorba despre OUG 5 /2011 sau "Legea cauciucurilor de iarna", intrata in vigoare de la 1 noiembrie 2011.Daca aceasta regula nu este respectata, soferul risca sa primeasca o amenda intre 9 si 20 de puncte amenda, respectiv intre 1.305 lei si 2.900 de lei. Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi, 10 decembrie, cod galben de vreme rea, valabil pana vineri, 11 decembrie, ora 18:00, in nordul Olteniei si al Munteniei si in sud-vestul Moldovei, unde vor fi ploi importante cantitativ.In zonele montane, in general la altitudini mari, va ninge si se va depune strat consistent de zapada iar vantul va avea intensificari, cu viteze la rafala de peste 80-90 km/h.In sudul, estul si centrul tarii vor predomina ploi moderate cantitativ si intensificari ale vantului."Atragem atentia conducatorilor auto care se deplaseaza in aceasta perioada, in special in zonele montane afectate, sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic, sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate.Precizam ca toate directiile regionale ale CNAIR sunt mobilizate si vor interveni unde este cazul pentru ca traficul rutier sa se desfasoare in conditii de siguranta", a transmis CNAIR.