Cum sa iti faci singur o asigurare RCA in mai putin de 5 minute

Nu necesita autentificare si este 100% gratuit sa aflati cat o asigurare RCA. Totul este personalizat pentru dumneavoastra si mai mult de atat, cumparand cu cardul polita de asigurare auto RCA se va emite pe loc.Puteti cumpara asigurarea auto obligatorie direct de pe telefon, pc sau tableta. Polita valabila RCA va fi transmisa instantaneu pe email in format electronic (PDF) iar dumneavoastra o puteti descarca sau printa.Din luna septembrie 2020 soferii din Romania pot arata dovada incheierii politei RCA catre organele de control in format electronic sau printate pe hartie normala. Verificare pret RCA indiferent de oriunde si oricand. Unul dintre marile avantaje este ca acest calculator RCA functioneaza 24/7 de oriunde, singura conditie este sa aveti acces la internet.Pretul pentru o Asigurare RCA online poate diferi in functie de tipul autoturismului, categoria bonus/malus, compania de asigurari si multe altele. Pentru a putea primi oferte de asigurare auto RCA, tot ce trebuie sa faceti este sa completati in formularul de calcul cateva informatii despre autovehicul (din talon) si date personale cum ar fi: nume/prenume, adresa, date din buletin, an obtinere permis. Informatiile dumneavoastra sunt pastrate in siguranta si sunt folosite doar in scopul de a va putea calcula ofertele de Asigurare auto online.In functie de varsta, stare de sanatate, loc de munca, puteti beneficia de reducere pentru o asigurare auto online. Persoanele care pot primi reducere sunt urmatoarele: persoane cu handicap, pensionari, bugetari, bugetar sotul/sotia, asiguratul cu copil minor si asiguratii care au CASCO valabil la societatea Allianz.Nu va faceti griji, daca ati achizitionat polita de asigurare RCA online de la Quartz Broker, in caz de dauna, veti fi consiliat telefonic, de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 - 17:00 la numarul de telefon: 0721 183 183.Asadar, completati datele, alegeti cea mai buna oferta si cumparati online asigurarea RCA, in mai putin de 5 minute, fara timp de asteptare, la orice ora si in siguranta. PS: cu 3 zile inainte de a expirara asigurarea RCA, Quartz Broker va va trimite alerte pe email sau prin SMS.