Cum sa-ti pregatesti masina pentru a trece Inspectia Tehnica Periodica?

Certificat de inmatriculare al autovehiculului (talonul), in original, sau autorizatia provizorie de circulatie;

Actul de identitate al conducatorului auto;

Polita R.C.A. (Asigurare de Raspundere Civila Auto), valabila la data inspectiei;

Cartea de identitate a autovehiculului (CIV), in original, securizata de R.A.R.

Inspectia Tehnica Periodica (ITP) are scopul de a stabili daca autoturismele participante la trafic circula in conditii de siguranta. Toti soferii au obligatia de a efectua o verificare ITP la anumite intervale de timp, in functie de categoria autovehiculului.Chiar daca nu te pricepi la partile mecanice sau electrice, poti face o serie de verificari simple, inainte de a te prezenta cu masina la Inspectia Tehnica Periodica:Pentru a trece ITP-ul este necesar ca toate luminile masinii sa functioneze. Asigura-te ca nu exista niciun bec ars. Nu uita de lumina de ceata si de cele de la numarul de inmatriculare.Inspectorii RAR verifica daca anvelopele au marimea corecta si daca exista desprinderi de bucati de pe suprafata de rulare. Pentru a nu intampina probleme la ITP, verifica starea anvelopelor si presiunea aerului (anvelopele trebuie umflate la presiunea indicata pe acestea).Inainte de a te prezenta pentru o verificare ITP, este important sa speli masina cu atentie, atat la exterior, cat si in interior. Un autoturism curat va fi testat mult mai atent de inspectorii RAR. Acorda atentie caroseriei, ansamblurilor si subansamblurilor care urmeaza sa fie controlate. Pentru a rezolva toate aceste aspecte intr-un mod cat mai eficient, este suficienta o vizita la o spalatorie auto.Toate centurile de siguranta, inclusiv cele pentru pasagerii de pe bancheta din spate, trebuie sa functioneze in parametrii normali. Cum verifici centurile?- Atunci cand sunt trase puternic, trebuie sa opuna rezistenta;- Cand sunt introduse in catarama, trebuie sa emita un sunet specific.De cele mai multe ori, inspectorii RAR nu verifica nivelul de ulei, insa acest aspect, alaturi de calitatea produsului folosit, vor influenta performanta motorului in ceea ce priveste emisia de noxe.Trebuie sa te asiguri ca roata de rezerva a masinii este umflata corespunzator. Nu uita sa verifici daca ai in portbagaj cricul, cheile de interventie, triunghiul reflectorizant, stingatorul si trusa medicala, care trebuie sa fie omologata si in termenul de valabilitate.Pentru a efectua o verificare ITP, trebuie sa ai asupra ta urmatoarele documente:Daca autoturismele sunt detinute de o firma de leasing, se accepta o copie dupa cartea de identitate a autovehiculului stampilata de proprietar cu mentiunea "conform cu originalul".Daca la finalul efectuarii ITP-ului inspectorii RAR constata nereguli care pot afecta siguranta in trafic, autoturismul tau va fi respins. In aceste situatii, ti se va acorda o perioada de maximum 30 de zile pentru remedierea problemelor.In concluzie, toti soferii sunt obligati sa efectueze periodic o verificare ITP, pentru a putea circula pe drumurile publice. Inspectia Tehnica Periodica trebuie sa fie realizata inainte sa expire. Pentru a te asigura ca treci ITP-ul din prima, este important sa verifici toate aspectele mentionate mai sus.Daca observi orice alte nereguli la autoturismul tau, mergi la un service auto pentru o verificare completa. Pe langa pregatirea pentru ITP, functionarea corespunzatoare a autoturismului te va ajuta sa conduci in siguranta.