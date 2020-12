Cele mai frecvente greseli facute de soferi atunci cand circula pe autostrada. Marele pericol de la coborarile de pe autostrada

"Una dintre cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere de pe autostrada este neadaptarea vitezei la conditiile meteo, fie ca vorbim de carosabil umed, fie ca vorbim de ceata", sustine politistul rutier Ioan Lazar.Potrivit politistului, o alta mare problema este intalnita in cazul soferilor care nu respecta distanta de siguranta, aceasta fiind principala cauza a accidentelor in lant."Pe autostrada viteza de deplasare este superioara. Din acest motiv, este recomandat sa crestem si distanta fata de autovehiculul care circula in fata noastra pentru ca, fiind o viteza superioara, si distanta de franare creste. De aceea, este foarte important sa pastram o distanta de siguranta. Legea spune ca trebuie sa fie o distanta de siguranta, o distanta care sa iti permita sa opresti in conditii de siguranta", a mai explicat politistul.Ioan Lazar a atras atentia ca circulatia pe banda de urgenta este interzisa, iar nerespectarea acestei reglementari afecteaza accesul masinilor de interventie pe autostrada. "Dupa cum bine stim, este interzisa circulatia pe banda de urgenta, iar nerespectarea acestei obligatii creaza dificultati institutiilor care trebuie sa intervina in caz de urgenta, fie ca vorbim de autospeciale de salvare, de pompieri sau de politie cand merg la o cercetare la fata locului", a punctat politistul.Inspectorul de politie mai avertizeaza ca, in cazul circulatiei pe autostrada, timpii de odihna sunt foarte importanti."Chiar daca pentru autoturismele mici legea nu reglementeaza un timp la care trebuie sa ne oprim sa ne odihnim, este recomandat sa facem pauza oridecate ori este necesar, sa nu ne fortam limitele. Pe autostrada, condusul este mai "pe pilot automat". Oboseala provoaca foarte multe accidente. De aceea, sfatul nostru este sa oprim atunci cand suntem obositi", a mai aratat politistul rutier.De o atentie sporita e nevoie si la schimbarea benzii de circulatie, o alta cauza a multor accidente petrecute pe autostrada."Pe autostrada avem obligatia sa circulam pe banda unu, iar cand traficul nu ne permite, putem trece pe banda doi, dar este foarte important ca atunci cand schimbam banda de circulatie sa ne asiguram in oglinda ca acest lucru poate fi facut in conditii de siguranta. Atunci cand circulatia permite, avem obligatia sa revenim pe banda unu de circulatie", a mai avertizat politistul.Un aspect foarte important asupra caruia politistul rutier atrage atentia este cel referitor la circulatia pe bretelele de coborare de pe autostrada. Politistul atrage atentia ca e vital ca soferii sa fie atenti pentru ca, in multe cazuri, soferii uita ca au coborat de pe autostrada si circula pe contrasens, crezand ca circula pe banda a doua."Au fost multe accidente pentru ca multi conducatori nu respecta faptul ca acele bretele nu functioneaza in regim de autostrada. Circulatia se desfasoara in ambele sensuri. Am avut situatii in care conducatorul a parasit autostrada avand gresita impresie ca banda de urcare pe autostrada este banda a doua a autostrazii de pe care coboara. Atunci cand parasim un troson de autostrada trebuie sa fim atenti la indicatoare si marcaje. Avem tendinta de a avea acest automatism, sa consideram ca atunci cand suntem pe o bretea de acces suntem tot pe autostrada", a mai punctat Ioan Lazar.