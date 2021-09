Cât va costa Dacia Jogger. Noul model a fost prezentat la Munchen VIDEO

Design și dimensiuni

Interiorul mașinii

Spațiile de depozitare și reglarea scaunelor

Motorizări

Versiunea hibridă în 2023

Prețul de pornire va fi de sub 15.000 de euro, iar mașina va fi este disponibilă la lansare cu două motorizări: noul motor pe benzină TCe 110 și motorul ECO-G 100. Deschiderea comenzilor este prevăzută pentru noiembrie 2021 în treizeci de țări, în principal din Europa, dar și în Turcia și Israel. Dacia Jogger va ajunge în showroom-uri începând din februarie 2022.”Vehicul polivalent, Dacia Jogger preia atribute aparținând a trei categorii diferite de modele: lungimea unui break, spațiul interior al unui monovolum și liniile unui SUV. Jogger este așadar «inclasabil». Ca vehicul destinat familiilor, el oferă cel mai bun raport preț/spațiu interior din categorie, în timp ce numeroasele posibilități de utilizare îi subliniază caracterul polivalent”, spun cei de la Dacia.Jogger dispune de o parte frontală verticală, cu o grilă amplă, specifică mărcii Dacia, de aripi față și spate profilate și de o capotă cu bosaje proeminente. Ampatamentul mare și consolele scurte dau impresia că roțile sunt amplasate aproape de extremitățile vehiculului.Eleronul situat în partea superioară a hayon-ului conferă vehiculului un aspect dinamic. Luneta hayonului este încadrată de blocurile optice dispuse pe verticală și a căror bază curbată urmărește profilul aripilor spate.Barele de pavilion, pasajele roților bine reliefate și garda la sol înaltă (200 mm la gol) îi permit modelului să fie în largul său pe toate tipurile de drum.Echipată cu roți cu diametru mare (660 mm), Dacia Jogger degajă o impresie de robustețe. Ampatamentul generos, de 2,90 m, înălțimea sub pavilion de 912 mm și partea din spate verticală (blocuri optice verticale, hayon foarte larg, prag de încărcare coborât) asigură un spațiu interior generos, inclusiv la nivelul portbagajului. Accesul la locurile de pe ultimul rând este facilitat de dimensiunile mari ale ușilor din spate precum și de creșterea cu 40 mm a lățimii vehiculului la nivelul celui de-al doilea rând de geamuri laterale. Cu o lungime de 4,55 m, cea mai mare înregistrată de un vehicul al gamei Dacia, Jogger oferă spațiul necesar familiilor care au nevoie de un vehicul polivalent.Pentru a accentua impresia de spațiu interior, planșa de bord beneficiază, pe întreaga sa lățime, de un bandou orizontal realizat din material textil. Acest element de decor este disponibil începând cu al doilea nivel de echipare al modelului. Deasupra bandoului se află tabloul de bord și ecranul multimedia iar sub el, amplasate ergonomic, butoanele de comandă (climatizare, asistență la conducere). Același material textil îmbracă și cotierele ușilor față.În funcție de versiune, spătarele scaunelor din față dispun de măsuțe rabatabile, prevăzute cu suporturi de pahar, similare celor disponibile pe spătarul fotoliilor din avioane. Lungimea măsuțelor poate fi reglată cu 70 mm, adaptându-se astfel nevoilor fiecărui ocupant. Scaunele laterale de pe rândul al doilea dispun de sisteme de fixare Isofix.Ocupanții de pe rândul al treilea beneficiază de scaune individuale prevăzute cu o cotieră centrală. Vizibilitatea către exterior este asigurată de un geam lateral de mari dimensiuni care se poate întredeschide, asigurând astfel ventilarea naturală a interiorului.Fiecare rând de scaune dispune de lumini de plafon dedicate, numărul acestora ajungând astfel la trei în cazul versiunii de 7 locuri. Înălțimea diferită a șezutului scaunelor (+ 55 mm diferență între rândurile 1 și 2; + 25 mm diferență între rândul 2 și 3) asigură un plus de confort pentru ocupanții locurilor din spate.Dacia Jogger dispune de numeroase spații de depozitare, al căror volum util însumează 24 de litri. Printre acestea se numără un torpedo închis, cu un volum de 7 litri, spațiile prevăzute în partea inferioară a ușilor față și spate, în care pot fi depozitate sticle de un litru, un compartiment închis cu volumul de 1,3 litri, precum și șase suporturi de pahare.Dacia Jogger este un vehicul confortabil. Scaunele au fost profilate pentru a oferi o bună susținere laterală atât pentru șofer cât și pentru pasageri. Scaunul șoferului este reglabil pe înălțime (+/- 35 mm). La rândul său, volanul poate fi reglat pe înălțime (+/- 2.1°) și în adâncime (+/- 25 mm). În funcție de versiune, vehiculul dispune de o cotieră centrală cu un compartiment închis.Gama este alcătuită din noul motor pe benzină TCe 110 și din motorul cu alimentare mixtă benzină/GPL ECO-G 100. Ambele motoare sunt echipate cu sistemul Start & Stop și sunt conforme normei Euro 6D Full.Dacia Jogger este echipată cu noul motor pe benzină TCe 110 cuplat cu o cutie de viteze manuală cu șase trepte. TCe 110 este un motor turbo cu 3 cilindri și injecție directă care dezvoltă 110 CP (81 kW). Blocul din aluminiu contribuie la reducerea greutății. Dispunând de un cuplu de 200 Nm la 2.900 rot./min, acesta este în prezent cel mai puternic motor din gama Dacia Jogger.ECO-G 100: MOTORUL CU ALIMENTARE MIXTĂ BENZINĂ-GPL Dacia este singurul constructor care, sub denumirea ECO-G, propune motorizarea cu alimentare mixtă benzină-GPL pe toate modelele sale termice Consumul mixt al motorului ECO-G 100 conform ciclului WLTP este de 7.6 L/100km (echivalent cu 121 g CO2/km*). Acestea sunt valori estimative în curs de omologare. Atunci când rulează pe GPL, Dacia Jogger emite, în medie, cu 10% mai puțin CO2 față de o motorizare pe benzină echivalentă. În plus, datorită celor două rezervoare (40 L pentru GPL și 50 L pentru benzină), vehiculul dispune de o autonomie de peste 1 000 km. În funcție de țară, motorizarea cu alimentare mixtă benzină-GPL beneficiază de stimulente fiscale printre care un preț scăzut pentru GPL, absența unui malus ecologic sau a unor restricții de circulație în anumite zone.În 2023, gama de motorizări va fi completată de o versiune hibridă. Jogger va fi primul model Dacia care va beneficia de această tehnologie și care va deveni astfel cel mai accesibil vehicul de familie hibrid cu 7 locuri de pe piață.Tehnologia hibridă a modelului Dacia Jogger va fi bazată pe un motor pe benzină de 1,6 L, însoțit de două motoare electrice (un « e-motor » și un demaror de înaltă tensiune), cuplate cu o cutie de viteze multi-mod cu craboți, fără ambreiaj. Frânarea regenerativă, combinată cu capacitatea de auto-încărcare a bateriilor de 1,2 kWh (230V) și cu randamentul cutiei automate asigura ca rularea în oraș să desfășoare aproape 80% din timp în regim electric.Consumul de carburant este astfel diminuat cu până la 40% (față de un motor termic echivalent în ciclu urban, fără schimbarea obiceiurilor de conducere). Alte avantaje: - O tracțiune 100% electrică la demaraj. - O conducere confortabilă datorită transmisiei automate. - O mare simplitate în utilizare, datorită adaptării automate a modului de conducere pentru optimizarea confortului la volan și a consumului.