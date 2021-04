Dacia Spring are mai multe "surori gemene" din China care se vand pe Alibaba

Dacia Spring are mai multe dotari

Masina noastra este mai ieftina

Specialistii auto au declarat ca nu este o poveste deloc complicata in ceea ce priveste Dacia Spring. Se pare ca este vorba de mai multe modele care seamana cu masina ce urmeaza sa apara pe piata noastra in septembrie."Dongfeng T1 este o "progenitura" a unui joint venture dintre Dongfeng, care este detinuta de statul chinez si Renault . Original este proiectul Renault K-Ze. La fabrica din China unde se produce Dacia Spring se face si modelul Renault City K-Ze. Dar dintre toate aceste trei masini, Dongfeng T1, Renault K-Ze, Dacia Spring este cea mai evoluata din punct de vedere al dotarilor", au declarat specialistii auto care au dorit sa-si pastreze anonimatul.Acestia spun ca nici Renault nu a comunicat diferentele, astfel ca nu prea ai sanse sa gasesti pe nicaieri pe internet care sunt asemanarile si diferentele dintre aceste masini."In principiu, este aceeasi masina Dacia, dar Spring are un plus la capitolul siguranta. Acolo a investit cel mai mult Renault pentru ca probabil o vindeau la fel ca pe cea din China daca puteau, numai ca sunt niste regulamente europene privind siguranta si omologarea masinilor pentru circulatia pe drumuri publice", a precizat un expert auto pentru Ziare.com.Acesta firma ca, potrivit ultimelor regulamente, trebuie sa ai asistenta la franarea de urgenta, mai multe airbag-uri si alte cateva servicii, insa Renault K-ZE nu le are deoarece in China nu exista aceste reglementari.In plus Dacia Spring mai are cateva articole de confort in plus fata de Renault K-Ze. La interior, materialul folosit este mai calitativ iar scaunele sunt diferite."Pe Spring am inteles ca s-ar putea sa ofere mai multe optiuni. Va fi o optiune pentru cei care au peste 1.90 m inaltime. Cel putin asa era anuntat, dar nu e nimic oficial cum ca vor baga optiunea de scaune cu reglaj pe inaltime pentru ca daca ai peste 1.85 m este putin mai complicat cu ea. Intre tine si plafon nu este decat 1 cm distanta, iar la o groapa, s-ar putea sa atingi tavanul", spun sursele noastre."Interesant este ca in Europa, Dacia Spring este mai ieftina decat Renault K-Ze si decat Dongfeng T1. Pentru ca daca te uiti pe Alibaba, la pretul acela trebuie sa mai adaug taxe vamale, omologare tip, daca o aduci in Europa, iar aceasta costa 1.500 de euro in Romania. Adica ai niste costuri suplimentare substantiale pe care nu ti le mai deconteaza nimeni", a precizat expertul.Potrivit lui, daca va intrebati de ce masina din Romania este mai ieftina decat cea din China, crede ca este o intelegere facuta intre Renault si Dongfeng sau cei care au facut motorul electric. Adica Renault lasa sa foloseasca numele sau pe piata chineza pentru a avea si acela un motiv sa vanda, iar producatorii motorului il vand mai ieftin."Din cate stiu eu Dongfeng T1 este facut sub o licenta a celor de la Renault, dar proiectul original se numeste Renault K-Ze Concept sau KWID. Deci este mana Renoul in toata aceasta afacere numai ca are component din China. Renault KWID era un concept pentru China dar care a fost electrificat", mai spune sursa noastra.Preturi pentru masinile de pe AlibabaIn Romania, DaciaSpring ar avea un pret de pornire, dupa ce i se aplica toate subventiile, de undeva la 7.700 de euro. In schimb, Dongfeng T1 are un pret care difera in functie de cantitatea de automobile pe care le cumperi. Dar cel mai ieftin este de 10.500 de dolari, daca achizitionezi cel putin 30 de unitati.Mai mult, potrivit anuntului postat pe site-ul chinezesc, putem pune orice logo pe masina daca achizitionam mai mult de 50 de bucati.