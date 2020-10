Daimler devine unul dintre principalii actionari ai Aston Martin, producatorul masinilor lui James Bond

De asemenea, Daimler va accelera cooperarea din punct de vedere tehnic cu Aston Martin, care va obtine acces la urmatoarea generatie a sistemelor hibride si electrice de propulsie ale Mercedes-Benz, precum si alte componente auto.Tranzactia face parte din strategia de redresare elaborata de directorul general al Aston Martin, Tobias Moers, fost sef la Mercedes-AMG.Cei doi producatori auto si-au unit fortele pentru prima data in 2013, cand Daimler a preluat o participatie de 5% si a colaborat cu brandul britanic pe segmentul dezvoltarii motoarelor.In trimestrul trei din acest an, Aston Martin a raportat pierderi inainte de taxe de 32 milioane de euro, fata de un profit de 47 milioane de euro in perioada similara din 2019.Firma germana va avea dreptul sa nominalizeze un director non-executiv in Board-ul Aston Martin, dupa prima majorare a participatiei, a anuntat Aston Martin, infiintata in urma cu 107 ani.Daimler detine divizia de lux Mercedes-Benz si brandul Smart.