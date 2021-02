De ce trebuie sa tii cont atunci cand iti alegi autoturismul?

Numarul de persoane din familia ta - esti singur, intr-o relatie sau esti casatorit si ai copii mici?

Drumurile pe care le faci (in oras sau la munte)

Numarul de kilometri pe care ii vei parcurge in mod obisnuit

Modul de alimentare al masinii

In primul ar trebui sa te hotarasti ce tip de masina este cea mai buna pentru tine: Ai nevoie de un jeep, de un sedan, un SUV, poate un break sau un coupe?Detaliile in functie de care vei face aceasta alegere se refera la:- sunt masini sigure, destinate in special familiilor sau persoanelor carora le place sentimentul de siguranta. Fiind spatioase si confortabile, sunt preferate pentru drumurile lungi si concediile alaturi de copii.reprezinta masina traditionala. Desi nu mai sunt la fel de populare cum erau odata, au avantajul de a fi disponibile in 3 segmente diferite: mici, medii si mari.incep sa castige din ce in ce mai mult teren pe piata auto fiind in concurenta directa cu SUV-urile mici.sunt potrivite in principal pentru persoanele singure, pentru cupluri sau ca masina de weekend. Sunt disponibile in variantele cu 2 sau 4 locuri si sunt percepute ca masini sport.In functie de modul de alimentare al masinii ce ar trebui sa alegi dintre diesel, benzina, electric sau hibrid Deoarece exista multe mituri referitoare la avantajele si dezavantajele diverselor tipuri de motorizare, cel mai bine este sa te informezi si iei o decizie asumata.Specialistii sustin ca masinile diesel sunt cele mai de incredere iar decalajul dintre motorina si benzina creste pe masura ce masinile se uzeaza. Prin comparatie, masinile hibride sunt cele mai fiabile comparativ cu benzina, dieselul si chiar electricele.Masinile diesel sunt recunoscute pentru economia pe care le-o aduc proprietarilor la combustibil. Totusi, previziunile si directiile industriei auto spun ca in scurt timp motorina va fi mai scumpa la pompa. Acest lucru poate fi corelat si cu faptul ca vanzarile de masini diesel au scazut dramatic si dispar incet dar sigur din ofertele producatorilor.Din perspectiva financiara, putem spune ca exista diferente din ce in ce mai mici intre o masina pe benzina si una diesel. Astfel, costurile de functionare strict din punct de vedere al combustibilului sunt mai mici doar daca numarul de kilometri parcursi anual este mai mare iar drumurile tale se vor desfasura cu precadere pe autostrada, unde viteza este relativ constanta.Impozitul auto se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a masinii. Desi nu apar diferentieri intre benzina si motorina, electricele si hibridele beneficiaza de anumite reduceri precum si alte stimulente la cumparare.Referitor la masinile electrice, trebuie facuta diferentierea intre electrice full, hibride si hibride plug-in.Astfel, electricele full sunt masinile care au un motor care functioneaza cu ajutorul unei baterii electrice. Se incarca cu ajutorul unui cablu care se conecteaza la priza sau la statiile de incarcare speciale.Masinile hibride combina un motor conventional pe benzina sau motorina, cu un motor electric. In functie de model, cele doua motoare (conventional sau hibrid) pot functiona separat sau impreuna. Masina se incarca doar conventional, cu benzina sau motorina, in timp ce motorul electric se incarca in timp ce masina ruleaza kilometri.O masina hibrid plug-in inseamna ca motorul electric poate fi la randul lui incarcat cu ajutorul unui cablu ce se conecteaza la statia de incarcare. Bateria electrica este mai mica decat la o masina full electric, iar cand se consuma, masina va continua sa ruleze cu ajutorul motorului conventional.