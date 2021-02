Despagubiri morale, recuperare cheltuieli si pierderi financiare cuvenite in caz de accident auto

CEDE are peste 40.000 de dosare in lucru la sediul central din Bucuresti, avand in portofoliu zeci de mii de clienti multumiti, care au incasat despagubiri in urma accidentelor auto. Prin intermediul expertilor sai, CEDE - lider pe piata despagubirilor din Romania, ofera garantia obtinerii unor despagubiri corecte.Compania ajuta persoanele vatamate in accidente rutiere sa obtina despagubirile cuvenite din partea societatii de asigurari la care soferul vinovat de producerea evenimentului rutier a avut polita RCA. Compania poate obtine cea mai mare suma de despagubire pentru: sofer, pasagerii soferului nevinovat, pasagerii soferului vinovat, pietoni, motociclisti, biciclisti. Mai mult, CEDE va ajuta sa obtineti despagubiri chiar daca ati fost vatamat in urma unui eveniment rutier petrecut in urma cu 3 ani.In cazul in care ati pierdut pe cineva drag intr-un accident rutier, compania obtine pentru dumneavoastra daune morale pentru compensarea pierderii suferite si va recupereaza cheltuielile. Important de mentionat: in cazul in care nivelul dumneavoastra de trai a scazut, ca urmare a pierderii unei persoane apropiate, CEDE va poate ajuta sa obtineti o renta. Mai mult, va ajuta sa obtineti despagubiri, chiar daca de la evenimentul rutier in urma caruia ati pierdut o persoana draga au trecut 5 ani.Expertii Centrului European de Despagubiri va ajuta sa obtineti despagubiri daca ati fost victima unui accident rutier petrecut pe teritoriul Romaniei si nu sunteti singurul vinovat de producerea evenimentului.Compania va ajuta sa obtineti despagubiri daca sunteti cetatean roman si ati fost victima unui accident rutier petrecut in afara granitelor tarii, dar nu sunteti singurul vinovat de producerea evenimentului.Compania va ajuta: sa obtineti despagubiri daca sunteti cetatean strain si ati fost victima unui accident rutier in Romania, trebuie doar sa aveti forme de sedere legale si sa nu fiti singurul vinovat de producerea accidentului.Cu Centrul European de Despagubiri - CEDE piata despagubirilor din Romania precum si legislatia si practica judiciara in domeniu s-au schimbat, iar efectul imediat a fost majorarea valorii despagubirilor acordate de societatile de asigurari. CEDE este intotdeauna de partea clientilor sai, ajutandu-i sa obtina despagubiri accidente auto , constand in daune morale, recuperarea cheltuielilor si a pierderilor financiare.