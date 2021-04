Despre oportunitatile si contabilitatea leasingului operational

Oportunitatile leasingului operational

Contabilitatea leasingului operational

Leasing operational vs. Leasing financiar (diferente de ordin contabil)

Multe companii abordeaza acest tip de leasing pentru conditii financiare mai bune sau atunci cand nu au atat de mult ajutor financiar, in cazul in care companiile doresc sa isi inlocuiasca activele. Intr-un contract de, clientul are acces nelimitat la activul inchiriat, dar trebuie doar sa il mentina intr-o stare buna. Dupa incheierea contractului de leasing operational, proprietatea ramane a investitorului, dar clientul poate returna activele sau reinnoi contractul de leasing sau poate cumpara activul inchiriat. Afla toate detaliile de aici Contractul de leasing operational ofera masini sau echipamente pentru o perioada scurta de timp:* Atunci cand o firma nu are nevoie de masini sau active pentru o perioada lunga de timp, aceasta poate lua in considerare acest contract de inchiriere.* Atunci cand companiile doresc sa-si inlocuiasca activele, opteaza pentru leasingul operational, mai ales atunci cand industria se schimba.* Atunci cand compania nu are niciun ajutor financiar, dar intentioneaza sa continue activitatile normale de operare, poate opta pentru acest contract de leasing.Contabilitatea si gestiunea unui leasing operational sunt mai simple, deoarece nu exista un transfer de proprietate. In bilantul clientului, platile de leasing sunt recunoscute ca element de cheltuieli la capitolul de profituri si pierderi. Este un cost de functionare la fel ca si cheltuielile de inchiriere. Cu toate acestea, in bilantul investitorului:* investitorul trebuie sa pastreze activul inchiriat in bilant* veniturile din leasing primite de la chirias sunt recunoscute ca venituri impozabile* investitorul trebuie sa suporte toate costurile amortizarii si sa verifice deficientele.Atat chiriasul, cat si investitorul trebuie sa faca rapoarte in registrele financiare cu detalii despre aranjamentul de leasing. Investitorul trebuie sa prezinte amortizarea, deprecierea si valoarea contabila acumulate in bilant, impreuna cu platile viitoare preconizate de leasing. De asemenea, chiriasul trebuie sa prezinte viitoarele plati de leasing.Riscul si recompensa sunt legate de proprietatea transmisa chiriasului. Locatorul este singurul operator juridic de active. Insa, intr-un contract de leasing operational, clientului i se acorda dreptul de a utiliza un activ care este doar pentru o anumita perioada de timp. Deci, riscul si recompensa, care sunt incidentale dreptului de proprietate, apartin doar investitorului in caz de operare.A doua diferenta este despre perimare; in cazul leasingului financiar, clientul va suporta riscul de perimare. In cazul unui contract de leasing operational, investitorul isi asuma riscul de perimare.O alta diferenta este legata de anularea riscului; contractul de leasing financiar nu este anulabil de catre niciuna dintre parti. Dar, in cazul unui leasing operational, investitorul poate elibera activul catre un alt chirias, astfel incat leasingul este mentinut anulabil de catre investitor intr-un contract de leasing operational.In leasingul financiar, investitorul nu va suporta niciun cost de reparatii si intretinere, el actionand doar ca finantator. Dar in cazul unui contract de leasing operational, investitorul va suporta costul operational, adica costul de intretinere.