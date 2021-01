Despre viteza unui camion

Cutia de viteze manuala cu 18 trepte este cea mai dificil de utilizat astazi. In cazul camioanele cu 18 trepte, sunt doua elemente de stiut. Primul - o parghie care imparte angrenajele in scurte si lungi. In acest fel, cutia de viteze are de obicei 10 rapoarte scurte si 8 lungi. Al doilea element - este butonul responsabil cu impartirea fiecarui angrenaj in doua parti, una cu o dezvoltare scurta si cealalta cu una mai lunga.Camioanele cu 12 trepte. In cadrul acestui grup exista multe variabile, in functie de CV-ul pe care il are motorul camionului. Desi acestea au mai putine trepte de viteza, ele au totusi parghia care imparte angrenajul in trepte mari si mici.Cele mai simple care pot fi gasite astazi sunt camioanele cu 8 trepte. Sunt dezvoltate pentru aplicatii de distributie si sunt mult mai compacte si mai simple decat cele prezentate anterior.La randul lor, cutiile de viteze cu 6 trepte sunt cele mai asemanatoare cu cele ale masinilor si sunt cele mai mici, iar camionul este mai usor de condus.Toate manevrele trebuie sa fie planificate in avans si trebuie calculate cu precizie, pentru ca, daca nu merge bine, puteti ramane blocat si veti avea nevoie de asistenta pentru a iesi din impas.Pastrati distanta de siguranta. Daca acest lucru este deja important in orice alt vehicul, este evident ca, la greutatea camionului, va fi necesar sa pastrati o distanta mai mare, deoarece franarea este mai lenta. De asemenea, este important sa mentineti si distante laterale mari.Pe langa starea pavajului si posibilele obstacole, este foarte important sa se tina seama de denivelari. Abordarea unei pante abrupte fara energie poate fi o problema, asa ca, atentie si profita de inertie.Cand este foarte rece si temperatura este aproape de 0 grade, este recomandat sa incalziti motorul de mai multe ori inainte de a porni la drum.Desi pot aparea situatii extreme, este recomandat sa nu schimbati banda de rulare atunci cand conduceti un camion pe autostrada.Indiferent de vehiculul pe care urmeaza sa il cumparati din oferta de camioane de vanzare , exista ceva foarte important: sa conduceti in siguranta. Pentru aceasta, este recomandat sa va asigurati ca actualizati intretinerea camionului pentru a evita avariile care implica consum de timp si bani. Chiar daca spunem ca stim sa conducem si suntem experti, atunci cand vorbim despre unui camion ne confruntam cu un lucru important: vom conduce un vehicul in care stam la doi metri deasupra solului si care poate cantari (gol) aproximativ 15.000-20.000 de kilograme.