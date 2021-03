Evita amenzile. Detectoare radar, fara alerte false

Dispozitivele de avertizare radar si detectoarele radar sunt sisteme care avertizeaza cu privire la radare pe drum - asa cum sugereaza si numele lor. Utilizarea sa responsabila il poate ajuta pe sofer sa conduca in conditii mai bune si il poate ajuta sa evite amenzile si pierderea de puncte. Asadar, trebuie spus ca rolul detectoarelor de radar este unul de preventie. Un detector de radar nu este creat pentru a incuraja condusul peste limita legala de viteza.Trebuie sa aveti grija, deoarece nu toate mijloacele folosite de soferi pentru a detecta radarele si a evita amenzile sunt legale sau aprobate. Un lucru foarte important de mentionat, detectoarele de radar nu trebuie confundate cu aparatele antiradar. Acestea din urma au ca scop bruierea semnalului radar si prin urmare sunt ilegale.Cum functioneaza un detector de radar? Detectorul de radar capteaza si analizeaza semnale, le indentifica pe cele emise de radar, ca apoi sa emita avertizari vizuale si acustice care cresc in intensitate, in functie de distanta fata de sursa. In Romania, aparatele radar din dotarea Politiei Rutiere emit un semnal care are traiectoria pe o anumita banda de emisie si pe o anumita frecventa, banda K, acestea functionand in baza efectului Doppler. Astfel, atunci cand un autovehicul in miscare se afla in directia semnalului, el reflecta unda emisa de catre radar, unda care se va intoarce catre sursa cu frecventa schimbata, in functie de viteza de deplasare a autovehiculului.Evolutia detectoarelor de radar. Tehnologia a evoluat de la componente discrete la circuite specializate, miniaturale, asigurand astfel o mai mare acuratete si promptitudine in detectie. Adaptate noilor tehnologii, detectoarele de radar sunt prevazute cu receptoare GPS si filtre cu rolul de a reduce sau elimina alertele false. Spre exemplu, detectoarele portabile Whistler, detectoarele portabile Cobra sau Escort sunt detectoare de radar care vad noile radare si pistoale laser de la distanta avand capacitatea de a capta semnalele laser, dar si semnalele emise instant de catre pistoalele radar care monitorizeaza viteza de deplasare.Detectoarele portabile sunt usoare, practice, instalarea lor este la indemana oricui. De asemenea, sunt confortabile, deoarece soferul poate oricand reduce intensitatea avertizarilor sonore pentru a evita disconfortul creat de tonurile de avertizare. Cu aceste tipuri de detectoare radar aveti garantia ca sunt eliminate alertele false prin reglarea sensibilitatii de detectie in functie de viteza de deplasare.