Ferrari va lansa un model electric 100%. Dar mai avem de asteptat pana sa-l vedem la fata

Motivul pentru care Ferrari nu trece la motoare electrice tine de costurile cu bateria. In plus, motoarele electrice nu sunt deloc mici pentru o masina care se vrea a fi puternica.Potrivit CEO-ului Ferrari, Louis Camilleri, pentru a pastra ADN-ul Ferrari, o masina electrica va fi mult mai complexa decat va imaginati."Lucram intens la acest aspect, dar nu avem de gand doar sa punem sigla pe un model electric", spunea Camilleri.Numai anul trecut, Ferrari a vandut la nivel mondial peste 10.000 de unitati (din care 3.600 numai in Europa), cel mai ieftin model comercializat fiind de 195.000, din gama Roma si Portofino, care vin cu motoare de 620 cai putere si, respectiv, 600 cai putere, potrivit Hotnews.ro Anul trecut, Ferrari a scos pe piata primul sau model hybrid , SF 90 Stradale, care a venit cu un pret de 443.000 de euro. SF 90 Stradale poate ajunge la 100 kmh in numai 2,5 secunde. Masina vine cu un motor termic de 790 CP si celorlalte 3 motoare de 210 CP.Opus fata de cei de la Ferrari, Bentley a anuntat ca in 2030 va ajunge sa aiba in gama doar modele 100% electrice.