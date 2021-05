Grupul Renault - Nissan, dat in judecata in India pentru oprirea productiei. Muncitorii acuza incalcarea regulilor sanitare

Renault-Nissan India si lucratorii diviziei din statul Tamil Nadu, situat in sudul Indiei, sunt implicati intr-un conflict juridic, in urma unei petitii a lucratorilor pentru oprirea activitatilor din cauza nerespectarii normelor de distantare sociala si a faptului de beneficiile acordare de companie pentru sanatate sunt depasite de riscuri.Grupul a argumentat in schimb, intr-un document prezentat in instanta, care nu este public, ca exista "o nevoie convingatoare" de a continua operatiunile pentru a respecta comenzine interne si de export.Compania sustine ca normele pentru Covid-19 sunt respectate.Cazul va fi audiat luni, la Inalta Curte din Madras, unde guvernului statului, care este la rindul sau parte in proces, va prezenta un raspuns.Fabrica produce automobile Nissan, Renault si Datsun si are 3.000 de angajati pe baza de contract, 2.500 de angajati pe termen nedeterminat si 700 de ucenici.Nissan, care detine o participatie majoritaera la fabrica Renault-Nissan India, a refuzat sa comenteze.India trece printr-un al doilea val al pandemiei, iar Tamil Nadu este unul dintre statele cele mai afectate, consemnand peste 30.000 de cazuri pe zi.Statul, care este un centru auto supranumit Detroitul Indiei, a impus carantina totala pana pe 31 mai, dar a permis ca unele fabrici, inclusiv cele auto, sa continue operatiunile.