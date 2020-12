GxG Chip Tuning - echipa de profesionisti in domeniul resoftarilor auto, cu parteneri in toata tara!

Orice sofer, pus fata in fata cu posibilitatea de a beneficia de resoftare auto pentru masina detinuta, este interesat de plusul pe care acest serviciu il ofera. Oricat de lent ar fi modelul pe care il detine sau cat de putini cai putere detine, investitia in chiptuning va fi, la final, una justificata. Chiptuning-ul vine la pachet cu o multime de avantaje resimtite la sofat, dar si la capitolul putere a masinii.Chiptuning-ul, cunoscut si sub denumirile de remapare software, modificare software sau optimizarea parametrilor calculatorului de bord, serviciu oferit si de GxG Tuning , este interventia prin care se modifica software-ul de management al motorului. Interventia este facuta asupra calculatorului de motor.Prin chiptuning inalt calitativ, asa cum cei de la GxG Chip Tuning pot realiza, sunt facute o multime de modificari benefice la comportamentul motorului. Aprinderea este optimizata, motorul raspunde mult mai bine la accelerare, dar si la turatii joase. In plus de asta, sesiunile de sofat devin mult mai placute si pentru faptul ca sunt adaugati cativa CP la nivelul performantei masinii.Sediul central am firmei GxG Chip Tuning este in judetul Mures, insa pentru cei ce nu sunt din zona exista alternative in care calitatea este aceeasi - mereu peste asteptari. Firma in cauza are colaboratori in Bucuresti, Botosani, Suceava, Constanta, Arad, Focsani, Ploiesti si nu numai. In plus, in Gutersloch, Bruxelles si Nurngerg descopera toti cei interesati sedii ale colaboratorilor GxG Chip Tuning. Lista completa a parteneri este disponibila pe gxgtuning.ro, sectiunea parteneri.Echipa GxG Chip Tuning, pe langa serviciul de chiptuning, mai pune la dispozitia publicului interesat si alte 3 servicii deosebit de importate. Unul dintre ele este si diagnoza auto profesionala. Personalul GxG Chip Tuning detine multime sisteme si aparaturi de diagnosticare originale de reprezentanta. In acelasi timp, apeleaza si la diagnoza realizata cu osciloscop PICOSCOPE.Personalul firmei in cauza se poate ocupa atat de diagoza la bord a masinilor, cat si de codari, setari de baza, reprogramari si chiar adaptari ale diferitelor module de calculatoare. Pot fi contactati oricand pentru mai multe detalii in acest sens, cat si pentru detalii ce privesc costurile interventiei.Sediul sentral GxG Chip Tuning se afla pe strada Muzeului, nr. 127, comuna Albesti, judetul Mures. Pentru mai multe informatii cei interesati pot lua legatura cu personalul la numarul de telefon 0763 998 841 sau prin e-mail gxgchiptuning@gmail.com.In cadrul sectiunii parteneri, exista informatii de interes cu privire la fiecare colaborator GxG Chip Tuning.