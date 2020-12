Hi-Duk, prima masina electrica realizata in Republica Moldova. Cum arata primul offroader moldovenesc.

Caracteristicile lui Hi-Duk, prima masina electrica din Republica Moldova

Viteza maxima: 40 de km/h

Pretul este inca indisponibil

Masina electrica utilitara

Planuri de viitor pentru Hi-Duk

Hi-Duk, prima masina electrica 4x4 din Republica Moldova a fost creata deOleg Sargu, absolvent al Georgia Institute of Technology din SUA, si Maxim Conoplin, absolvent al Coventry University din Marea Britanie.Ziare.com a stat de vorba cu Oleg Sargu despre ambitiosul proiect."Am lucrat timp de 12 ani in SUA in domeniul managementului, logisticii, marinei mecanice si atragerea investitiilor in proiecte inovative, iar Maxim vine cu o experienta bogata in domeniul designului si a proiectarii auto, in special a vehiculelor electrice, acesta a lucrat si in echipa fostului designer-sef Volvo Cars, Steve Harper", ne-a declarat Oleg Sargu.Creatorul lui Hi-Duk ne spune ca acesta este un vehicul electric utilitar cu tractiune integrala permanenta (4x4). Are doua electromotoare, cate unul pe fiecare punte, acestea fiind dirijate centralizat de catre un controller.Masina nu a fost destinata pentru populatie, dar asta nu inseamna ca ea nu poate fi folosita in acest scop, ci mai degraba are ca scop suportul pentru muncile la viteza mai mica."Propulsia a fost gandita asa incat sa poata tracta sarcini utile mai mari. Motoarele sunt de origine britanica si au putere nominala de cate 13 kW fiecare (27 kW max.), deci 27 kW nominal si 54 kW maxim, ceea ce inseamna ca in mod normal vehiculul livreaza un total de 41 CP. Puterea este transmisa catre roti printr-o reductie de 12:1 ce prezinta avantaje la tractiune", ne-a mai spus Oleg Sargu.Motoarele au regim de peak power pe perioada mai scurta, cand pot livra putere dubla, astfel incat, la un kickdown sau la o pornire de pe loc pe dealurile unei podgorii de vin, de exemplu, Hi-Duk are capacitatea de a livra pana la 82 CP.Masina dezvolta o viteza maxima de cca 40 km/h. Bateria existenta este pe baza de plumb, cu o capacitate totala de 18KWh si asigura o autonomie de circa 100 km, care ar insemna cca 5 zile de lucru pentru directia tehnica in campusul Universitatii Tehnice din Moldova sau, o zi deplina de lucru de 8-10 ore pe santiere de lucru, in diverse ramuri ale agriculturii, zone de agrement sau hub-uri logistice. Incarcarea deplina a bateriei dureaza cca 5 ore."Totodata, vehiculul are garda la sol de 23 cm si e echipat cu roti de offroad. Dimensiunea anvelopelor e de 205/75 R 15, iar lungimea totala a masinii e de 3.32 metri, cu un ampatament de 2.42 metri, ceea ce-i asigura o geometrie foarte buna pentru offroad. Specificatiile tehnice sunt foarte competitive comparativ cu optiunile existente pe piata", ne-a mai spus inginerul.Cand vine vorba despre pretul lui Hi-Duk, in acest moment nu se poate estima un pret exact."Suntem in proces de analiza si negocieri cu furnizorii de piese, optiunile de finantare, etc. Cu siguranta va fi comercializat la un pret rezonabil si vom depune tot efortul pentru a oferi cat mai multa valoare clientilor per fiecare euro investit. La momentul cand se va ajunge la o producere in masa atunci cu siguranta vor fi disponibile si alte optiuni, planificam si optiuni mai personalizate, in dependenta de preferintele clientilor", a declarat Oleg.Detalii suplimentare vor fi livrate, dupa finalizarea integrala a proiectului. La acest moment masina este gata in proportie de 95%.Hi-Duk este un vehicul utilitar, conceput pentru a fi utilizat pe o scara larga in diverse ramuri agricole si industriale, precum hub-uri logistice, frigidere, beciuri, vinarii, sere, parcuri, zone de agrement, santiere de constructii si multe alte domenii, in dependenta de necesitatile fiecarui client.Este un vehicul deosebit prin faptul ca satisface o serii de cerinte si nevoi, care nu prea sunt acoperite de optiunile existente pe piata. Este micut, manevrabil, puternic, robust, ecologic si nu in ultimul rand, destul de dragut si atragator. Cei doi au creat o platforma EV ce accepta cu usurinta numeroase dotari tehnice."As zice ca venit cu un produs modular care va putea fi configurat in dependenta de necesitatile fiecarui client in parte. Optiunea prezentata in formatul de pick-up a fost creata pentru Directia Tehnica a campusul studentesc al Universitatii Tehnice din Moldova respectiv, s-a tinut cont, in deosebi de aspectele estetice. Insa, cu siguranta va putea fi dotat cu numeroase alte optiuni, cu accent principal pe aspecte utilitare", mai spune inginerul.Acesta ne spune ca fiind un prototip creat prin transfer tehnologic in parteneriat cu Universitatea Tehnica din Moldova, ar dori mult sa mentina producerea in Moldova, unde sa continue obiectivul propus, de a dezvolta competentele necesare domeniului automotive in tara."Insa, daca producerea este foarte posibila aici, local, piata de desfacere o vedem, mai sigura si cu perspectiva, in afara hotarelor Republicii Moldova. Romania si tarile din regiune sunt exact pietele ce ne propunem sa le exploram, in special datorita politicilor UE in domeniul climei si Pactul verde european", ne-a declarat Oleg Sargu.Totodata, daca aspectele, precum cele legale, fiscale, economice vor dicta sa efectueze producerea in Romania sau intr-o alta tara, vor fi foarte deschisi pentru o astfel de optiune.