Inchirieri de autorulote: business de pandemie, insa cu perspective de viitor

Unii antreprenori s-au orientat rapid si au venit cu solutii pentru romanii care isi doreau vacante in siguranta: autorulote de inchiriat . Vacantele sau excursiile cu autorulotele ofera atat siguranta, cat si flexibilitate. Pentru ca nu depinzi de orarul avioanelor sau de disponibilitatea locurilor de cazare intr-o zona sau alta, iti poti crea vacanta pe care ti-o doresti, fara nicio restrictie."Am lansat serviciul anul trecut, iar autorulotele au fost inchiriate in proportie de 95% in sezon. Ne-am bucurat de raspunsul excelent al pietei, mai ales avand in vedere faptul ca am venit cu ceva nou -- autorulote noi, premium, cu numeroase dotari", spune Roxana Constantin, Director General al Happy Camper Holiday Desi a fost o afacere lansata in plina pandemie, inchirierea de autorulote se anunta a fi un succes si pe termen lung. In tarile din vestul si nordul Europei, vacantele cu autorulotele sunt deja o normalitate pentru turistii de toate varstele.De ce prefera din ce in ce mai multi turisti vacantele cu autorulotele? In primul rand, datorita flexibilitatii pe care o ofera. Atunci cand pleci in vacanta cu autorulota, nu trebuie sa alegi intre mare si munte, spre exemplu. Le poti combina si alterna asa cum iti doresti.Mai mult, te poti adapta usor la situatia de la fata locului. Ce se intampla atunci cand ajungi la mare si observi ca ploua, iar prognoza meteo anunta ca ploaia nu se va opri pana spre finalul sejurului tau? De regula, nu mai poti schimba nimic, deoarece cazarea este deja platita si nu ai optiunea de a te muta in alta statiune sau de a-ti recupera banii.Cu autorulota, insa, te poti deplasa oriunde iti surade vremea. Nu trebuie sa induri zile ploioase la mare -- poti pleca intr-o alta statiune sau spre o cu totul alta zona.In privinta costurilor, o vacanta cu autorulota este mult mai accesibila, mai ales daca vorbim de vacante de familie sau cu mai multi prieteni. Autorulota este "hotelul tau pe roti", insa are si o bucatarie complet utilata si dotata, astfel ca nu trebuie sa-ti faci griji pentru mesele costisitoare la restaurant.Poti umple oricand rezervorul autorulotei cu apa in benzinarii (de regula, gratuit) si poti campa in camping-uri amenajate sau in orice loc care te atrage, cata vreme campatul nu este periculos sau interzis. De asemenea, poti opta pentru o vacanta in tara sau pentru un tur al Europei -- nu ai nicio restrictie cu privire la durata vacantei tale pentru ca nu depinzi de orarul avioanelor.Autorulotele noi ofera dotari moderne, inclusiv conexiune la internet si smart TV. Ca atare, ele sunt potrivite atat pentru cei care vor sa ramana conectati cu exteriorul pe durata vacantei si sa-si documenteze aventurile pe Facebook sau Instagram, cat si pentru cei care prefera sa se deconecteze de la tehnologie si sa se bucure de natura. De asemenea, va invitam sa urmariti vlogul de calatorie creat de Gabriela Gonganau care a folosit autorulota Benimar 346 Sport de la Happy Camper Holiday.Acestea sunt doar cateva dintre motivele pentru care inchirierea de autorulote este un business profitabil si va ramane la fel chiar si dupa incheierea pandemiei. Siguranta si faptul ca poti evita zonele turistice aglomerate si aeroporturile sunt un bonus trecator, insa flexbilitatea acestui tip de vacanta si accesibilitatea ei sunt atuuri care fac acest business sustenabil.