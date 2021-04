ANALIZA Cat de pregatite este industria auto din Romania pentru masinile electrice. "Pandemia a accelerat puternic planurile"

Socul tehnologic va fi unul semnificativ

Inovatii ale modelului de afaceri in cazul fabricarii vehiculelor electrice

Cercetarea, in prim-plan

Digitalizarea in industria auto

Ce fac producatorii

Cum ne protejam industria auto?

Ce spun statisticile

Zeci de mii de locuri de munca din sectorul productiei de automobile si subansamble din Romania sunt in pericol, pe fondul accentului tot mai puternic pus de tarile occidentale pe automobilele electrice si diferite modele de restructurare a industriei auto globale, arata o analiza Frames & FACTORY 4.0Fabricarea autoturismelor si a pieselor pentru autovehicule a devenitcea mai importanta industrie a Romaniei. Pe langa fabricile Dacia si Ford , Romania a devenit cel mai important furnizor european de subansamble, de la cablaje la cutii de viteze.Sunt peste 500 de fabrici care activeaza in acest sector in tara noastra, investitiile fiind stimulate, in primul rand, decostul scazut cu forta de munca. Printre numele cele mai sonore se afla Continental, Draxlmaier, Leoni, ale caror investitii din tara noastra au crescut semnificativ.Avantajele competitive ale industriei romanesti din prezent -forta de munca bruta, ieftina, costuri operationale mici- s-ar putea insa ca in urmatorii 10 ani sa devina irelevante, pe fondul "revolutiei industriale" prin care trece industria auto."Pandemia a accelerat puternic planurile companiilor din sectorul auto catre robotizare, digitalizare, catretranzitia la propulsia electrica si energie verde. Pentru a ramane competitivi pe piata, este crucial ca si firmele romanesti, atat din zona productiei de masini cat si de subansamble,sa isi modernizeze rapid productiadar mai ales sa-si asigure un loc in lumea autovehiculelor care incorporeaza un nou tip de valoare adaugata si chiar noi modele de business", afirma Marius Haratau, managerul FACTORY 4.0.Potrivit unui raport McKinsey&Company, adevarata revolutie din industria auto este stimulata si de planurile ambitioase ale Uniunii Europene care isi propune ca, pana in 2035, sa elimine mare parte din emisiile de dioxid de carbon, generate de automobile, din zonele urbane.Marii producatori auto, de la Volkswagen la Ford, Volvo , GM etc. au lansat deja zeci de modele electrice, iar 2022 va fi anul in care piata va creste semnificativ."Dincolo de provocarea bateriilor,productia unei masini electrice este mai rapida, mai putin poluanta si chiar mai avantajoasa pentru producatori,pentru ca include mai putine subansamble si un proces de productie automatizat. In noile fabrici auto, precum sunt cele ale Tesla , de exemplu,robotii au luat locul muncitorilorin marea majoritate a proceselor de productie", arata analiza.Potrivit estimarilor AISBL (European Federation for Transport and Environment) industria se pregateste sa produca mai multe vehicule electrice decat prevede Regulamentul UE privind CO2, probabil pentru a obtine o cota de piata globala."Acest lucru prezinta o oportunitate unica de a accelera tranzitia EV dincolo de obiectivele minime de CO2, care, pe cont propriu, nu sunt suficiente pentru a indeplini obiectivul neutralitatii emisiilor de dioxid de carbon la timp. Pentru a sustine angajamentele producatorilor de automobile, UE si statele membre trebuie sa stabileasca masuri ambitioase si de sustinere care sa insoteasca transformarea industriei autovehiculelor si sa se asigure ca aceasta este rapida, echitabila si aduce beneficii tuturor europenilor", afirma expertii AISBL.Pentru industria auto romaneasca, axata inca pe munca primara, socul tehnologic va fi unul semnificativ.Potrivit analizei Frames & FACTORY 4.0, undeclin accelerat al cererii de masini cu motoare termice in Europa, preconizat pentru urmatorii 5-10 ani, va afecta semnificativ producatorii romani, cu consecinte directe inclusiv in incasarile statului din acest domeniu si in pierderea a zeci de mii de locuri de munca.Principalii afectati vor fi producatorii auto si o parte dintre producatorii de subansamble pentru motoarele termice. Asta in conditiile in careproductia motoarelor electrice necesita cu 90% mai putina forta de munca decat in cazul motoarelor termice.Analiza arata ca, in primul rand,vor disparea cablurile clasice destinate motoarelor termice, alaturi decutiile de vitezeunde Romania este unul dintre cel mai importanti producatori europeni. Potrivit unui raport UBS , Lear, Autoliv, sau Hella se vor afla printre companiile afectate, alaturi de Schaeffler si Faurecia, insa la un nivel mai redus.In prezent, furnizorii de subansamble au ajuns sa acopere 89% din totalul fortei de munca angrenate in acest sector, fata de 49,5% media europeana si 32% in Germania."Chiar daca producem multe subansamble, am ratat, cel putin pana in prezent, sansa de a atrage producatori internationali pentru bateriile electrice, o componenta vitala a masinilor electrice.Romania practic nu exista pe aceasta harta, in care Suedia, Germania, Austria, Franta, Marea Britanie si chiar si Ungaria au investit semnificativ", afirma expertii.Vestea buna, pentru Romania, este ca avem o serie de producatori, precum Continental, care nu vor fi afectati puternic de schimbarile prin care trece industria, pentru ca si masinile electrice au nevoie de anvelope, piese de caroserie , elemente de iluminat si siguranta (airbaguri, centuri de siguranta etc.)Mai mult chiar, masinile electrice au nevoie de un numar mai mare de cablaje electrice, iar Romania este, in acest domeniu, unul dintre principalii actori la nivel european.Potrivit lui Marius Haratau, este astfel absolut necesar ca statul roman sa vina si sa sustina dezvoltarea noilor tehnologii auto, mai ales caare la dispozitie fondurile din programul de rezilienta."Avem aproape 30 de miliarde de euro din care putem alocafonduri pentru cercetare si dezvoltare de noi tehnologii, dar si in pregatirea fortei de muncain acest sector vital pentru economia romaneasca", a mai spus acesta."Sunt aproape200.000 de angajati in acest sector, iar focusul pe tehnologie si digitalizare va face ca multe dintre locurile de munca din acest sector sa dispara/ sau sa fie transformate fundamental in perspectiva urmatorilor 10 ani. Este nevoie de cursuri de recalificare pentru acestia si nu numai pentru ei, pentru toti romanii care vor sa se specializeze in noile tehnologii", a declarat Marius Haratau.Potrivit datelor European Sector Skills Council, evolutia industriei va fi afectata si de situatia demografica. In prezent, 23% dintre angajatii din acest sector au intre 50 si 64 de ani si urmeaza sa iasa la pensie.Companiile din domeniul automotive ar trebui sa isi gestioneze proactiv expunerea la schimbarile viitoare de pe piata. Furnizorii care nu sunt pregatiti sa faca fata provocarilor pe care le va aduce adoptarea in crestere a vehiculelor electrice, ar putea prezenta un risc pentru producatorii de automobile in acelasi timp cu riscurile privind propria afacere.Ar fi intelept ca producatorii de echipamente OEM sa isi evalueze in viitor lanturile de aprovizionare pentru a determina daca furnizorii cheie iau masurile necesare pentru a-si mentine locul ca parteneri aducatori de valoare intr-o lume in schimbare.Pe lista acestor schimbari se afla, conform World Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium:leasing-ul materialelor (costuri de achizitie mult reduse; incurajarea unui model economic complet al ciclului de viata plecand din furnizori; administrarea produsului.);proiectarea open source (timp scurt de lansare in piata; participarea clientilor la procesul de design; continua dezvoltare a produsului);proiectare pentru re-fabricarea (vehiculele devin "substante tehnice nutritive" sau active in piata; costul total de fabricatie fiind mai mic peste mai multe generatii);productie cu volum redus (multe tehnologii sunt viabile la volume mici; investitia poate fi scalata conform cererii, avand costuri mai mici de pornire si un risc scazut; productia bateriilor, sistemelor hibrid si a celulelor de combustie necesare vehiculelor electrice va avea un pret din ce in ce mai scazut);fabrici orientate catre client (nivele mult mai mari de servicii pentru clienti; lanturi logistice minime pentru produsul finit).In tentativa de a se adapta socului tehnologic, toti marii jucatori din industrie au investit semnificativ in cercetare. Cel mai cunoscut exemplu este cel al Renault , care a angajat peste 2000 de salariati la divizia de inginerie Renault Technologie Roumanie. Bosch , Autoliv, Continental, Hella au investit, de asemenea, in dezvoltarea unor centre de cercetare-dezvoltare cu peste 8000 de angajati in total, iar Schaeffler, TRW si Kromberg & Schubert au investit, de asemenea, in dezvoltarea unor noi tehnologii precum dezvoltarea sistemelor avansate de asistenta soferi (ADAS), in esenta camere, sisteme radar si senzori ultrasonici.Cu toate acestea, raportat la ce fac alte tari, la noicercetarea-dezvoltarea reprezinta doar putin peste 2% dintre angajati si 4% din valoarea adaugata.Spre comparatie, in Polonia sumele investite in cercetare sunt de peste 8 ori mai mari, iar in Ungaria de 5 ori.In prezent, in Romania, digitalizarea proceselor de productii a inregistrat un progres sensibil, dar inca nesemnificativ.In primul rand, automatizarea productiei din industria auto romaneasca, mai ales din sectorul subansamblelor, este greu de implementat din cauza specializarii produselor, precum cablajele auto.In esenta, fabricarea acestora prin procese automatizate nu este viabila, astfel ca producatorii vor cauta tot timpulforta de munca ieftina si specializata. Iar Romania asta ofera.Spre exemplu, costul de salarizare in industria auto romaneasca este de 5,1 ori mai mic decat in Franta si de 6,6 ori fata de Germania. Chiar si fata de vecinii nostri, salariile sunt mai mici. Ungaria are un salariu mediu mai mare cu 60%, Cehia cu 72%, iar Slovacia cu 74%.Acesta este si motivul pentru care, in Romania a crescut semnificativ industria de componente auto, una in careasamblarea manuala a pieselor este fundamentala.Asa s-a ajuns ca Romania sa fie printre cei mai importanti angajatori la nivel european, peste tari precum Spania, Marea Britanie sau Italia.Potrivit analizei, pe fondul schimbarilor fundamentale din industrie, este greu de crezut ca producatorii din Romania vor mai putea functiona foarte mult pe acestmodel de business.,, Viitorul este mai aproape decat credeam inainte de pandemie. Digitalizarea serviciilor, proceselor tehnologice, investitiile in automatizare vor face tot mai mult diferenta in ceea ce priveste competitivitatea'', spune Adrian Negrescu, managerul Frames.Primii pasi spre retehnologizare s-au facut deja. Planurile celor doi producatori din Romania vizeaza, intr-o prima faza, productia de masini cu motorizare hibrida usoara.Ford a inceput sa produca la Craiovaprimul hibrid romanesc, iar Dacia va trece la aceasta tehnologie, cel mai probabil, din 2023. Se estimeaza ca ponderea masinilor hibrid ar putea atinge 32% din totalul productie auto din Romania, in 2025.Intre timp, Dacia a renuntat la Diesel pe noile generatii Logan & Sandero si a trecut la motorizarile stop/start."Strategia Dacia, principalul exportator al Romaniei, ramane aceea de a produce masini ieftine, iar dezvoltarea primei masini electrice, Dacia Spring, reprezinta un semnal menit sa contureze viitorul", afirma expertii.Potrivit acestuia, solutia gasita de Dacia cumodelul Spring este gandita sa testeze potentialul de succes al unei masini ieftine electrice.Iar primele semnale sunt pozitive. In Romania,peste 5000 de oameni s-au inscris, in primele zile, pentru a cumpara acest model, chiar daca infrastructura de incarcare electrica este inca deficitara. Romania se afla pe ultimul loc in Europa la numarul de statii de incarcare raportat la suprafata."Trendul green a prins si in Romania dovada ca, la nivelul anului 2020, din totalul masinilor inmatriculate, 8902 au fost automobile verzi (electric & hibrid), in crestere cu 33,3% fata de anul precedent. Categoria masinilor full electrice a crescut cu 89% si cea hibrid plug-in cu 158%", arata analiza.Potrivit estimarilor AISBL (European Federation for Transport and Environment), chiar daca piata de autoturisme noi din UE + AELS nu va depasi, in orizonul 2025 - 2030 nivelul din 2018, de 15,5 milioane de autoturisme, vom asista la o crestere semnificativa a vanzarilor de masini verzi, mai cu seama ca pretul acestora va continua sa scada, pe masura dezvoltarii tehnologiei.Potrivit analizei, in actualul context, firmele din industrie vor avea de ales intre a investi in tehnologie si a-si muta facilitatile de productie in alte destinatii, unde vor beneficia de costuri mai reduse - Serbia, Marocetc."In contextul in care in Romania nu existao strategie nationala de sustinere a acestui sectorvital pentru economie, nu este exclus ca multe companii, slabite de criza, sa isi faca exitul din Romania", a declarat Negrescu.Dincolo de fondurile necesare pentru cercetare-dezvoltare, de programele Rabla si Rabla Plus, industria auto romaneasca are nevoie si demecanisme de protectie de ordin legislativ/fiscal."Fara o bariera eficace in fata importurilor de masini vechi din Occident, Romania va deveni, in urmatorii ani,cosul de gunoi auto al Europei", arata analiza. Potrivit expertilor, pe masura ce statele occidentale vor limita circulatia masinilor cu motoare termice, Romania trebuie sa vina cu masuri care sa limiteze importurile."Necesitatea unei masuri administrative care sa limiteze inmatricularea de masini second-hand este absolut necesara in conditiile in care, deja, 80% din parcul auto romanesc are o vechime mai mare de 10 ani.Un impozit auto care sa penalizeze masinile mai vechi si poluante ar putea reprezenta o solutie", spun expertii.Potrivit statisticilor APIA, in perioada in care taxa auto a fost in vigoare in Romania, vanzarile de masini de ocazie au scazut de la 301.000 in 2008 la 95.000 in 2011. Din 2017, cand taxa de poluare a fost eliminata, vanzarile de masini second-hand au crescut la peste 500.000/anual.In primele trei luni din 2021, potrivit datelor DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor), in Romania s-au inmatriculat 101.299 masini rulate si 20.762 de masini noi.La nivelul anului 2020, numarul masinilor second-hand inmatriculate a trecut de 385.000 de unitati (75% din totalul inmatricularilor), in timp ce numarul celor noi a fost de 126.351.In total, in primul trimestru al acestui an s-au produs aproape 118.000 de autoturisme pe piata locala, in scadere cu 4% fata de perioada similara a anului trecut potrivit datelor Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).