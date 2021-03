Site-ul de precomenzi pentru modelul Dacia Spring s-a blocat: "Cei care au platit de mai multe ori taxa de rezervare vor fi contactati"

Din cauza numarului urias de accesari, site-ul de precomenzi pentru modelul Spring s-a confruntat cu probleme si s-a blocat. Ulterior, Dacia a venit cu clarificari si a anuntat ca "cei care au platit de mai multe ori taxa de rezervare vor fi contactati".Potrivit unor informari facute in cursul zilei de duminica, 21 martie, 24.000 de utilizatori au accesat platforma in primele 4 ore de la lansarea precomenzilor . In acelasi timp, 1.500 de clienti au rezervat deja masina, in conditiile in care au existat 1.500 de masini electrice inmatriculate in Romania pe parcursul intregului an 2019.Romanii au putut rezerva, de sambata, 20 martie, masina electrica Dacia Spring. Numai ca, din cauza interesului prea mare site-ul de precomenzi s-a blocat.Potrivit economedia.ro , utilizatorii de pe forumurile auto au reclamat ca incepand cu ora 14.00, site-ul de precomenzi nu a mai functionat, pentru o perioada si ca au existat numeroase erori, inclusiv retragerea banilor fara a primi o confirmare.Ulterior, Dacia a transmis ca toate persoanele "care au facut deja o precomanda pentru Noua Dacia Spring vor primi un mail de confirmare a acesteia, impreuna cu codul de precomanda! In plus, cei care au platit de mai multe ori taxa de rezervare pentru noul model vor fi contactati pentru a li se restitui surplusul".In plus, compania a mai recomandat ca atunci cand se plaseaza o precomanda, sa fie facuta o singura operatiune, pentru a nu exista riscul sa fie suma blocata de mai multe ori. Dacia Spring poate fi cumparat in Romania cu numai 7.700 de euro. Acest pret este valabil doar in cazul in care cumparatorul indeplineste doua conditii esentiale. Prima este ca achizitia sa se realizeze prin intermediul programului "Rabla Plus", prin care se poate accesa o subventie de aproximativ 9.000 de euro pentru achizitia masinilor 100% electrice. Cea de-a doua este ca la schimb sa se caseze si un vehicul vechi, prin Rabla Clasic.Pretul oficial de comercializare al Dacia Spring in Romania incepe de la 16.800 si poate ajunge la 18.100 de euro.