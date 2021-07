Leasing auto in 3 pasi. Alegi masina, primesti aprobare si intri in posesia ei

Daca ai banii numerar pentru a plati integral masina, poate fi o miscare financiara mai simpla, evitand alte birocratii si obtinerea unor idei de finantare. Dar majoritatea dintre noi alegem finantarea pentru achizitia unei masini, pentru ca o masina mai noua este destul de scumpa si putina lume are o suma asa de mare disponibila numerar. In acest sens, multi noi prorietari opteaza pentru un contract de leasing auto.Iata care sunt cei trei pasi simpli pentru a alege o masina printr-un contract de leasing auto:In primul rand, stabileste ce model, marca si an de masina iti doresti. Retine ca masina nu trebuie sa fie mai veche de 5 ani pentru a fi eligibila pentru finantarea printr-un contract de leasing auto. Daca vei alege o masina second hand, ai posibilitatea de a alege si din import Germania. Cu cat masina este mai noua, cu atat valoarea ei este mai mare, prin urmare trebuie sa stabilesti bugetul lunar disponibil pentru plata leasingului si valoarea avansului de care dispui.Dupa ce ai stabilit modelul, marca, anul masinii dorite, poti incepe cautarea acesteia. Pentru a obtine o finantare printr-un contract de leasing, ia legatura cu un consultant expert in leasing auto pentru a stabili toate detaliile necesare aprobarii contractului.Daca vei indeplini toate criteriile de finantare, contractul de leasing va fi aprobat imediat. De obicei, contractul se semneaza pe o durata de 3-5 ani, in functie de valoarea masinii, avansul dat si rata lunara.Dupa ce toate documentele sunt semnate, urmeaza sa intri in posesia masinii dorite. Tot ce trebuie sa faci este sa te bucuri de noua achizitie si sa iti respecti angajamentul de plata lunara in termenii stabiliti in contract.Leasingul auto este mijlocul de achizitie ideal pentru acele persoane care isi doresc sa isi reinnoiasca masinile la fiecare 3-4 ani, care isi doresc modele cat mai noi de masini si care nu doresc sa faca plata integrala la achizitie.Daca ai un buget limitat pentru achizitia masinii, cea mai buna optiune este o masina second-hand. Ia legatura cu un consultant in leasing auto pentru a obtine cea mai buna oferta. Expertii auto se vor asigura ca masina sa atinga cel mai inalt grad de confort si siguranta, oferindu-ti tot sprijinul de care ai nevoie in procesul de achizitie.