O masina grav avariata vanduta cu pretul unui apartament din centrul Bucurestiului. Care a fost motivul exorbitantei sume

Pe 22 mai 2021, versiunea coupe a marcii britanice a fost adjudecata la o licitatie a casei Bonhams din Londra, asa cum anunta Bloomberg, citat de Yahoo . Firma privata, fondata in 1793, a anuntat intr-un comunicat ca pretul a fost de 5-6 ori mai mare decat estimarea acestuia, inainte de vanzare.Pretul a fost unul de-a dreptul uluitor, mai ales prin prisma faptului ca masina era intr-o stare deplorabila, dupa ce proprietarul o ciocnise de un copac si apoi o bagase in garaj, in luna septembrie 1996."Avand in vedere data impactului, insa si pastrarea automobilului intr-un depozit uscat, masina se afla intr-o stare buna de recuperare si oferea un potential enorm ca un model plin de satisfactii. O ocazie de neratat", se arata in oferta Casei de licitatii.Insa, atractia acestui Jaguar a fost aceea ca nu s-au construit din acest model XK150 decat 50 de masini. Astfel, noul posesor, dupa ce va reabilita automobilul, se va putea lauda cu el ca fiind unul foarte rar pe piata auto din lume."Povestea aceastei masini Jaguar ii incurajeaza uneori pe cumparatori sa plateasca sume mari pentru asa raritati. Detinerea unui model de acest gen inseamna continuarea unei istorii si dorinta de a face parte din ea", a declarat John Mayhead, seful Automotive Intelligence a Casei Hagerty din Marea Britanie.Pretul acestui Jaguar avariat este similar cu al unui apartament cu doua camere de pe Calea Victoriei din Bucuresti, complet renovat, care a fost listat pe unul dintre site-urile de vanzari la suma de 107.000 de euro (aproximativ 130.000 de dolari).