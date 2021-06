Prima aparitie a masinii pe ecran a fost in 2001, cand a fost condusa de regretatul actor Paul Walker. Acelasi exemplar a fost utilizat si in filmul 2 Fast 2 Furious din 2003, cand a aparut cu o alta infatisare exterioara, dar tot portocalie, si a fost condusa de actorul Michael Ealy.Dupa incheierea filmarilor pentru cea de-a doua pelicula din serie, masina a fost readusa la configuratia in care era la momentul in care a fost filmat primul Fast and Furious. Licitatia a pornit fara pret de rezerva, dar organizatorii erau convinsi ca vor fi suficiente persoane interesate pentru acest exemplar.O copie a acestui model, realizata tot pentru filmul Fast and Furious, a fost vanduta in 2015 pentru 185.000 de dolari.