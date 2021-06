Vanzarea masinilor pe benzina si diesel ar urma sa fie interzisa in UE din 2035. "Bruxelles-ul pregateste condamnarea la moarte a motoarelor termice"

"Bruxelles-ul pregateste condamnarea la moarte a motoarelor termice", titreaza publicatia Politico , care citeaza trei oficiali europeni.Noile reguli pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon ar fi parte a revizuirii standardelor prezente in Green Deal, care prevedeau atingerea emisiilor zero in 2050.Acum, oficialii Comisiei analizeaza posibilitatea de a impune o reducere a emisiilor cu 60% pana in 2030, mult peste obiectivul de 37,5% mentionat initial. Pana in 2035, obiectivul ar putea fi de reducere cu 100% a emisiilor.Proiectul va fi prezentat la 14 iulie, apoi ar urma sa intre in discutia statelor membre si a Parlamentului European.Multi producatori de automobile au inceput sa produca masini electrice , insa doar Volvo si Volkswagen au strategii pentru trecerea la electricitate pana in 2030.Audi, divizie a grupului german Volkswagen AG, va renunta din 2026 la masinile cu motor pe benzina si motorina , a anuntat publicatia Sueddeutsche Zeitung. De asemenea, nu vor mai fi vandute nici modele hibride.Reprezentantii constructorilor auto spun ca planurile Comisiei Europene ar impune o trecere rapida la vehiculele pe baterii , fara a lua in considerare alternativele.Constructorii auto cer Uniunii Europene si statelor membre sa creasca dramatic cheltuielile pentru instalarea de puncte de incarcare si sa faca autovehiculele electrice mai atractive, inainte de a anunta interzicerea vanzarilor de masini cu motoare termice.