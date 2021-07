Dieselul și benzina pierd teren pe piața auto, unde doar mașinile electrice au o creștere record. Surpriza oferită de România

Nici cota mașinilor încărcate cu benzină nu stă mai bine, acestea suportând o scădere de la 52%, anul trecut, la 42%, anul acesta.Datele arată că în Europa au fost înmatriculate, în al doilea trimestru al acestui an, 289.625 de autoturisme 100% electrice (BEV), în creștere de la 90.586, pentru perioadă a anului trecut. Creșterea spectaculoasă a făcut ca, după primele șase luni din acest an, cota de piață a mașinilor 100% electrice să se majoreze de la 3,6% în 2020 până la 6,7% în 2021.La fel, în zona vehiculelor hibride cu încărcare la priză (PHEV) înmatriculările din al doilea trimestru au crescut de la 80.049 unități, anul trecut, până la 284.940 în acest an. Astfel, cota de piață a autoturismelor PHEV a urcat după șase luni de la 3,3% până la 8,3%.Cea mai mare creștere din al doilea trimestru al lui 2021 a avut însă loc în segmentul mașinilor hibride fără încărcare la priză (HEV). Dacă în perioada aprilie – iunie 2020 europenii cumpărau 203.358 de hibride fără încărcare la priza, în aceeași perioadă din acest an au achiziționat 692.434 unități.Vehiculele electrice hibride (HEV) au rămas cea mai mare categorie de mașini cu sistem alternativ de propulsie în termeni de volum. Oficialii ACEA mentioneaza că înmatriculările de hibride s-au triplat în aprilie – iunie”. Astfel, toate piețele UE au înregistrat creșteri procentuale de două sau chiar trei cifre în această perioadă, inclusiv in Germania, Franța, Spania, Italia.În România, potrivit celui mai recent raport al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (A.P.I.A), cota de piaţă a autoturismelor electrificate a ajuns la 11,6% din total vânzări, la finele primelor patru luni ale anului, aproape dublă faţă de aceeaşi perioadă din 2020, când se consemna o pondere de 5,5%.În acelaşi timp, cele mai multe autoturisme full hibride vândute în România au fost comercializate de: Toyota , cu 1.766 de unităţi, Hyundai (268), Ford (59), Lexus (49), Renault (23), Honda (21), Subaru (10), Kia (5) şi Suzuki (2).