Top 10 mașini second-hand care vor costa o avere în viitorul apropiat. Comoara neștiută din garaj

Poate unii consideră acest fel de investiție prea riscantă și extravagantă, dar înarmați cu informații corecte despre mașini poate oferi randamente decente într-un interval de timp relativ scurt.Prin urmare, nu este de mirare că există nenumărate oportunități de a cumpăra mașini ca investiție.Cu toate acestea, a fi colecționar de mașini de ultimă generație necesită o investiție considerabilă precum și costuri de transport nu tocmai neînsemnate. Pe lângă asta, este obligatoriu și să dețineți o mulțime de cunoștințe aprofundate despre mașini.Experții registrului istoric auto carVertical au analizat piața de mașini second-hand și au pregătit o listă cu 10 modele pe care nu ar trebui să le vindeți datorită creșterii viitoare semnificative a valorilor.Mașinile din clasament au semnalat puține defecte și, culmea, nu sunt printre preferințe românilor când vine vorba despre mașini second-hand , piață în creștere spectaculoasă in România, anul acesta. Fiecare automobil din acest top deține câte o armă secretă care îi dă statutul de mașina valoroasă.Specialiștii Alfa Romeo în design, aceiași care au favorizat întotdeauna soluțiile îndrăznețe și neobișnuite, și-au reafirmat abordarea care i-a făcut celebrii cu Alfa Romeo GTV.La fel ca cele mai multe mașini coupé din vremea sa, Alfa Romeo GTV era disponibil cu un motor pe benzină cu patru sau șase cilindri . Deși modelul cu patru cilindri a fost caracterizat de agilitatea sa neobișnuită, cea mai valoroasă versiune a GTV este cea echipată cu excelenta unitate motor Busso cu șase cilindri.Motorul, devenit asul din mânecă al celor de la Alfa Romeo, este un factor important al creșterii semnificative de preț pentru Alfa Romeo GTV. Deși, la fel ca majoritatea mașinilor italiene, valoarea modelului nu crește în același ritm cu omologii săi germani, exemplarele GTV care-au fost bine întreținute ajung astăzi la un preț de peste 30.000 EUR.Conform rapoartelor istoricului mașinilor carVertical, 29% dintre aceste mașini au avut diverse defecte care ar putea afecta modul în care funcționează mașina.Audi A8 este recunoscut la scară largă în ziua de azi drept modelul de vârf tehnic și ingineresc al mărcii germane.Cu toate acestea, chiar înainte de apariția pe piață a berlinei Audi A8, Audi V8 a fost pentru scurt timp port drapelul companiei.Limuzina elegantă de dimensiuni mari era disponibilă doar cu un motor V8, fapt care diferențiază acest model de celelalte autovehicule de la acea vreme. Unele dintre versiunile V8 mai puternice puteau fi echipate și cu cutii de viteze manuale cu șase trepte.Audi V8 nu este la fel de spectaculos ca un BMW Seria 7 sau la fel de prestigios ca Mercedes -Benz S-Class, dar se remarcă din alte motive. În primul rând, acest model a pus bazele companiei de astăzi, un producător auto de ultimă generație, rival direct atât pentru BMW cât și pentru Mercedes-Benz. Mai mult, Audi V8 este un model mult mai rar decât alte mașini echivalente, deci nu este de mirare că valoarea acestei berline de lux a început să crească.Conform rapoartelor istoricului mașinilor carVertical, 9% dintre modelele testate au prezentat defecte și 18% au kilometrajul dat înapoi.De zeci de ani Seria 5 a fost în avangarda clasei de limuzine de lux. Cu toate acestea, generația E34 reușește să se poziționeze la mijloc între considerabil mai vechi și mai costisitorul E28 și E39, modelul care continuă să treacă printr-un fel de criză a vârstei mijloci.Varianta cu opt cilindri a fost disponibilă pentru doar câțiva ani. Drept urmare, este considerabil mai rară atât în Europa cât și în Statele Unite decât BMW M5. În plus, puterea unității V8 este foarte asemănătoare cu cea a BMW-ului M5.Cel mai atrăgător aspect al acestui model este accesibilitatea; În timp ce valoarea BMW-ului M5 a crescut deja până la cer, 540i este în continuare mult mai ieftin, dar asta nu va mai dura mult.Jaguar-ul XK8 a debutat în anii 1990 când putea fi comandat sub formă de coupe sau decapotabilă. La acea perioadă oferea o varietate de motoare cu capacități diferite și echipări de confort pentru a satisface majoritatea fanilor XK.Jaguar XK8 a fost unul dintre primele mașini Jaguar care puteau fi considerate cu adevărat moderne, și care au ridicat ștacheta în ceea ce privește calitatea, tehnologia și valorile companiei.Pregătiți-vă să cheltuiți cel puțin 15.000 până la 20.000 EUR pentru un specimen bine întreținut și bine îngrijit.Între timp Jaguar XK-R, care este mult căutat de pasionații de automobile, este și mai costisitor. Cu toate acestea, conform verificărilor asupra rapoartelor istorice ale vehiculelor efectuate de carVertical, 29% dintre mașinile acestui model au avut defecte, iar 18% au kilometrajul derulat.Land Rover nu a ascuns niciodată faptul că primele generații ale SUV-ului Defender au fost concepute pentru a fi o achiziție practică, multifuncțională pentru fermieri.Designul său simplist și capacitatea de a face față oricărui obstacol imaginabil i-au adus Land Rover-ului Defender statutul de a fi un off-roader foarte capabil pe toate tipurile de teren.Astăzi valoarea Seriei I și a Seriei II i-ar putea surprinde pe mulți. De exemplu, SUV-urile care au cunoscut atât zile bune cât și rele au o valoare cuprinsă între 10.000 și 15.000 EUR, în timp ce cele care au fost restaurate complet sau au uzură minimă valorează adesea peste 30.000 EUR.Conform verificărilor asupra rapoartelor istorice ale vehiculelor efectuate de carVertical, 15% au avut probleme, în timp ce 2% au avut kilometrajul dat înapoi.Mercedes-Benz a dat șoselelor peste două milioane de W124 într-o perioadă de producție relativ lungă. Unele modele și-au încheiat viața la dezmembrări auto, dar altele dau încă semne de vitalitate. Iar modelele îngrijite cu atenție merită o avere.Desigur, cele mai valoroase W124 au fost etichetate 500E sau E500 (în funcție de anul de fabricație). Cu toate acestea, câteva trepte mai jos pe scara modelelor Mercedes, E300, E320 și E420 au potențialul de a deveni fabrici de bani pentru care mulți colecționari se vor duela.Analizele rapoartelor istorice ale vehiculelor au arătat că 14% dintre aceste mașini aveau diverse defecte, iar 5% aveau kilometraj falsificat.Călcâiul lui Achille al companiei Volvo a fost întotdeauna Saab. În cazul de față a acordat prioritate siguranței pasagerilor, oferind în același timp farmec și putere prin motoarele sale turbo excepționale.Saab 9000 CS Aero este mai mult decât o limuzină de dimensiuni medii. A fost introdus târziu în procesul de fabricație și a fost considerat, în ultimul său an de fabricație, punctul culminant al seriei Saab 9000. A fost ca un punct care marchează sfârșitul unei propoziții sau al unei povești în acest caz.Saab 9000 CS Aero este, așa cum s-ar putea să fi ghicit deja, o mașină destul de rară în zilele noastre. Deși Volvo nu a dezvăluit câte au fost realizate, acest model poate fi o investiție solidă.Analiza rapoartelor istorice ale mașinii a arătat că 8% aveau defecte majore sau minore.Toyota își lasă întotdeauna mașinile și proprietarii să vorbească în locul lor și, până în prezent, vocile spun în unanimitate că Toyota Land Cruiser este unul dintre cele mai bune SUV-uri din lume.Deși poartă același nume, cele două modele au mai multe diferențe tehnice și tehnologice decât ați putea crede. J80 a reușit să combine simplitatea cu practicitatea de zi cu zi. J100 a fost considerabil mai luxos, conceput pentru călătorii mai lungi, dar cu același talent pentru a țâșni dintr-un șanț noroios.O gamă largă de caracteristici interesante le permite acum proprietarilor de SUV-uri J80 și J100 să se bucure de o valoare reziduală extrem de ridicată. Chiar și exemplarele care au văzut multe dintre cele mai accidentate și îndepărtate colțuri ale lumii pot genera până la 40.000 EUR.O analiză a rapoartelor istorice carVertical ale acestor modele a arătat că 36% au avut defecte și 8% au kilometrajul dat înapoi.Volkswagen a oferit oamenilor o serie largă de vehicule care n-au fost întotdeauna demne de laudă în ultimele decenii. Volkswagen-ul Corrado VR6 ar putea fi o excepție.Un aspect neobișnuit, un motor excepțional și o suspensie echilibrată vă vor face să vă întrebați de ce atât de puțini oameni au cumpărat această mașină la începutul anilor ’90.Volkswagen Corrado nu era la fel de popular ca Opel Calibra pe atunci, ceea ce poate fi considerat un avantaj astăzi. Valoarea versiunii cu șase cilindri a început să crească substanțial în ultimii ani și ne așteptăm ca această tendință să continue.O analiză a rapoartelor istorice carVertical ale acestor modele a arătat că 14% dintre Volkswagen-urile Corrado au avut defecte și 5% au kilometrajul derulat.În anii 80 Volvo 740 Turbo era o dovadă că vehiculul anost al tatălui (sau al mamei) poate fi la fel de rapid ca un Porsche 924.Flexibilitatea Volvo 740 Turbo și capacitatea sa de a combina practicitatea cu performanțele de top fac din acest model un exemplu excelent de mașină cu o valoare în creștere. Se preconizează că acest trend crescător va continua, în special în anii următori.Analizele rapoartelor istorice carVertical a arătat că 33% din Volvo 740 Turbos prezintă defecte și 8% au kilometrajul dat înapoi.