Masinile inmatriculate in afara nu au voie sa circule mai mult de 90 de zile

Masinile inmatriculate in strainatate nu vor mai putea circula in Romania decat timp de 90 de zile pe an, dupa cumparare, potrivit lui Lucian Dinita, comisar-sef al Politiei Rutiere.

Dinita a precizat, intr-o conferinta de presa de marti, ca va exista o evidenta a masinilor care au contract pentru circulatia in Romania cu numere straine, astfel incat soferii sa nu fie tentati sa prelungeasca termenul.

Potrivit lui Dinita, in Romania exista, in prezent, peste 19.000 de masini inmatriculate in Bulgaria, iar, in total, sunt 45.000 de masini inmatriculate in strainatate.

In cazul in care nu sunt respectate prevederile, se vor retine certificatul si placutele de inmatriculare, se vor aplica puncte de penalizare si amenzi.

De asemenea, o alta prevedere a proiectului de lege mentioneaza ca persoanele cu domiciliul in Romania, care conduc pe drumurile publice un vehicul inmatriculat in alt stat, vor avea obligatia de a prezenta, la cererea politistului rutier, pe langa documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de inmatriculare ori de inregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, un document doveditor al titlului cu care este detinut vehiculul; acest document va fi insotit de traducerea in limba romana, in original, efectuata de catre un traducator autorizat a carui semnatura a fost legalizata.

Nu in ultimul rand, comisarul-sef al Politiei Rutiere a precizat ca vor disparea subcategoriile de permise de conducere, acestea urmand sa devina categorii. De exemplu, subcategoria B1 va fi categoria B1.

Se va introduce si permis de conducere obligatoriu pentru mopede si motociclete din subcategoriile A1 si A2. Pentru permisele C si D, perioada de valabilitate se va limita la 5 ani, iar controlul medical va fi obligatoriu pentru reinnoire.