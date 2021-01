Metode eficiente pentru cresterea performantei masinii

Indiferent de modelul unui automobil, cu trecerea anilor, din cauza rulajului, a conditiilor meteo sau a calitatii soselelor, piesele incep sa se uzeze treptat, iar defectiunile pot aparea tot mai des. De aceea, recomandabil este ca la o anumita perioada de timp acestea sa fie inlocuite cu unele noi sau cu altele aflate intr-o stare buna de functionare. Toate aceste impedimente de ordin tehnic pot aparea in orice clipa, mai ales cand ai o urgenta si trebuie sa te deplasezi repede intr-un anumit loc. Cu siguranta nu iti doresti sa te lase motorul sau franele sa nu mai functioneze la parametri optimi, pentru ca in joc este siguranta ta si a celor care calatoresc alaturi de tine. De aceea, pentru imbunatatirea randamentului masinii, ia in considerare schimbarea pieselor.Motorul este cea mai importanta componenta a unei masini, pentru ca el trage greul sau, mai bine zis, el te pune in miscare. De aceea, e foarte important sa il protejezi si sa ii imbunatatesti mereu randamentul, pentru a functiona la un nivel optim. De exemplu, daca doresti ca puterea motorului sa se mareasca si sa iti asigure caii putere de care ai nevoie, poti apela la serviciile unui radiator intercooler , care prezinta numeroase beneficii pentru masina ta. Odata instalat, va creste viteza maxima si va duce la obtinerea unui consum mai bun de combustibil, datorita arderilor mai eficiente.Filtrele de aer au un rol important legat de durata de viata a motorului, fiindca retin mizeria care se depune in interiorul acestuia. Daca praful se instaleaza, motorul nu va mai primi indeajuns de mult aer, deci randamentul automobilului nu va fi la un nivel optim. In cazul in care vei auzi sunete ciudate de la motor sau teava de esapament va elimina un fum gros si negru, e timpul sa schimbi acele filtre.Orice masina trebuie sa se "hraneasca" cu un combustibil de calitate. In primul rand, fiindca odata ce vei alimenta cu un carburant de calitate, acesta va prelungi viata motorului, dar vei observa si ca randamentul vehiculului creste. Mai ales pe timp de iarna, cand nu iti doresti sa ti se inece motorul sau masina sa nu porneasca din cauza faptului ca ai folosit un carburant slab calitativ.De-a lungul timpului, in motor se vor aduna diverse impuritati, precum praf si mizerie. De aceea, trebuie sa il protejezi si sa te asiguri ca va functiona la parametri optimi. In acest sens te ajuta uleiul dedicat motorului. Nivelul acestuia trebuie verificat cel putin o data pe luna, ca masina sa dea cel mai bun randament. Pentru a alege uleiul potrivit, consulta manualul masinii tale. De asemenea, apeleaza cu incredere la sfaturile specialistilor, pentru a te indruma in acest sens.Nu uita, chiar daca masina ta nu mai merge ca la inceput, ca nu trebuie sa o schimbi cu alta, ci ii poti imbunatati randamentul. In primul rand, gandeste-te la durata de viata a motorului. Foloseste ulei si carburant de calitate, pentru ca acesta sa functioneze in parametri optimi si sa te poti deplasa in siguranta. De asemenea, daca iti doresti un automobil mai puternic, cu o ardere eficienta, ia in considerare sa iti instalezi un radiator intercooler. In plus, la un anumit interval de timp, inlocuieste si filtrele de aer. Iar daca vrei sa iei cele mai bune decizii cu privire la masina ta, cere sfatul specialistilor.