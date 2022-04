Nissan a realizat primul SUV decapotabil din lume pe platforma lui Murano.

Modelul si-a pastrat partea frontala nemodificata pana la parbriz, dupa care incep modificarile. Acoperisul escamotabil este realizat din panza si se pliaza in portbagaj la fel ca la un cabrio modern.

Modelul are doar doua usi, deci visul celor care doreau un cabrio cu patru usi va trebui sa mai astepte. Propulsia este asigurata de un motor V6 de 3.5 litri care ofera 265 CP si 336 Nm.

Unitatea V6 vine alaturi de o transmisie CVT cu sase trepte. Performantele noii versiuni Murano nu au fost inca dezvaluite, dar ne asteptam la timpi de accelerare mai mari deoarece conversia cabrio a necesitat o serie de ramforsari la nivelul caroseriei.

In materie de siguranta, modelul beneficiaza de ABS cu Brake Assist, EBD, sistemul avansat de airbag-uri de la Nissan - care integreaza airbag-uri fata in doua trepte si senzori de forta pentru centurile pasagerilor din fata care detecteaza greutatea ocupantilor, precum si airbag-uri laterale montate in portiere.

In eventualitatea nefericita a unei rasturnari, senzorii speciali de rasturnare vor activa doua bare metalice care vor iesi din caroserie pentru a proteja ocupantii, iar airbag-urile cortina vor asista si ele in aceasta problema.

Debutul lui Murano CrossCabriolet este pregatit pentru anul 2011 in Statele Unite ale Americii. Sunt sanse ca modelul sa fie oferit si in Europa.

Pentru moment, niciun constructor nu a anuntat un viitor competitor al lui Murano CrossCabriolet, semn ca japonezii vor detine monopolul pe aceasta nisa o buna perioada de timp.

